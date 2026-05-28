Izrael prerušil všetky kontakty s generálnym tajomníkom OSN
New York 28. mája (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vo štvrtok vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov Antóniom Guterresom. Uviedol to v reakcii na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník a jeho tím naďalej šíria lži namierené proti Izraelu. Zaradiť nás a teroristov z (palestínskeho militantného hnutia) Hamasu na rovnaký zoznam je neprijateľné,“ povedal Danon vo videu zverejnenom na platforme X.
„Rozhodnutie zaradiť Izrael na čiernu listinu a obviniť nás z používania sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane je poburujúce... S generálnym tajomníkom sme skončili,“ povedal s odkazom na pripravovanú výročnú správu z Guterresovej kancelárie.
Výročná správa generálneho tajomníka OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s vojenskými konfliktmi sa zvyčajne predkladá príslušným štátom pred jej zverejnením. Tá vlaňajšia z augusta varovala, že Izrael by mohol byť na tento zoznam pridaný.
V tom čase OSN citovala „dôveryhodné informácie“ týkajúce sa sexuálneho násilia, ktoré údajne páchali izraelské bezpečnostné sily na Palestínčanoch zadržiavaných vo väzniciach a ďalších zariadeniach. Uviedla, že inšpektorom OSN bol odmietnutý prístup do týchto centier.
„Pozvali sme zástupcov OSN, aby prišli do Izraela a overili si tieto smiešne obvinenia. Rozhodli sa však neprísť,“ povedal Danon.
Izraelská misia pri OSN vo svojom vyhlásení uviedla, že s kanceláriou generálneho tajomníka nebude udržiavať žiadny kontakt, kým bude Guterres viesť túto organizáciu.
Hovorca uviedol, že OSN eviduje Danonove vyjadrenia. „Dvere generálneho tajomníka (však) zostávajú otvorené,“ povedal Stéphane Dujarric.
Tel Aviv vyčíta Guterresovi a ďalším predstaviteľom OSN ich kritiku izraelských ničivých útokov v Pásme Gazy. Guterres bol v roku 2024 v Izraeli vyhlásený za nežiaducu osobu.
