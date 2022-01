Izrael prešetrí podozrenie o sledovaní občanov softvérom Pegasus

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 19. januára (TASR) - Izraelský minister spravodlivosti Gideon Sa'ar v stredu prisľúbil úplné vyšetrenie medializovaných tvrdení, že kontroverzný softvér Pegasus bol použitý na sledovanie izraelských občanov, vrátane ľudí, ktorí viedli protesty proti vtedajšiemu premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Informovala o tom agentúra AFP.V hebrejčine vychádzajúci ekonomický denník Calcalist informoval, že izraelská polícia použila Pegasus na sledovanie občanov, ktorí vlani stáli na čele protestov proti Netanjahuovi, ktorý bol v tom čase ešte premiérom, ako aj na iných Izraelčanov.Izraelská polícia toto tvrdenie denníka rozhodne poprela. Ministerstvo spravodlivosti a úrad štátneho kontrolóra však uviedli, že medializované informácie prešetrujú, pretože použitie programu Pegasus na monitorovanie izraelských občanov by predstavovaloIzraelské ministerstvo obrany, ktoré musí schváliť všetky vývozy produktov obranného priemyslu vyrobené v Izraeli, začalo vyšetrovanie predaja systému Pegasus do zahraničia.Štátny kontrolór Matanjahu Englman v utorok povedal, že rozšíri svoje prebiehajúce vyšetrovanie používania sledovacej technológie orgánmi činnými v trestnom konaní o najnovšie podozrenia týkajúce sa softvéru Pegasus.Spresnil, že by sa zameral najmä na "rovnováhu" medzi "užitočnosťou" sledovacích nástrojov pri vyšetrovaní aMinister spravodlivosti Sa'ar, ktorý je Netanjahuovým kritikom a politickým rivalom, v stredu v parlamente povedal, že plne podporuje vyšetrovanie podozrení.povedal Sa'ar pred právnym výborom v izraelskom parlamente, Knesete.Minister spravodlivosti narážal zrejme na vyjadrenia ministra verejnej bezpečnosti Omera Bar-Leva, podľa ktorého neexistujeAFP dodala, že izraelské bezpečnostné zložky majú široký priestor na sledovanie osôb so súhlasom súdu.Pegasus je softvér vytvorený firmou NSO Group na boj proti globálnemu terorizmu a predávaný na tento účel aj do iných krajín. Ide o nástroj vzdialeného prístupu (RAT) s funkciami spajvéru.Jeho varianty pre Android sú schopné extrahovať dáta z populárnych chatovacích aplikácií sú WhatsApp, Facebook a Viber, či z e-mailových klientov a prehliadačov. Spyware používateľov na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a okrem toho môže vytvárať snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.Veľká kauza súvisiaca s programom Pegasus vypukla v júli roku 2021 po tom, ako unikol zoznam asi 50.000 potenciálnych cieľov sledovania - vrátane novinárov, aktivistov a politikov.Z analýzy uniknutého zoznamu vyplynulo, že obeťami sledovania prostredníctvom softvéru Pegasus bolo najmenej 180 novinárov v 20 krajinách, ktorých zariadenia sa mohli v období od roku 2016 do júna 2021 stať terčmi sledovania. Medzi ďalšie ciele patrilo i 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti terorizmu a ďalším zločinom. Svoj produkt vyváža do 45 krajín sveta, a to so súhlasom izraelskej vlády.