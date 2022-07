Izrael preskúma guľku, ktorá usmrtila novinárku, s expertami z USA

Jeruzalem 3. júla (TASR) - Izrael urobí spolu so Spojenými štátmi balistické testy guľky, ktorá usmrtila reportérku televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaovú. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda po tom, čo palestínske úrady odovzdali smrtiaci projektil americkým expertom na testovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tento test nebude americký, urobí ho Izrael za americkej prítomnosti," uviedol hovorca izraelskej armády Ran Kochav.



"Počkáme na výsledky testov, ak sme ju zabili, prijmeme za to zodpovednosť a bude nám to ľúto. Je nám tiež ľúto, keď ľudí, ktorých sa to netýka, zabíjajú palestínski ozbrojenci," dodal Kochav.



Hovorca sa takto vyjadril iba deň po tom, čo Palestínska samospráva povolila Spojeným štátom balisticky preskúmať guľku, ktorá zabila novinárku. Palestínčania tak chcú dokázať, že náboj vystrelil izraelský vojak. Nemenovaný palestínsky predstaviteľ však pre AFP uviedol, že účasť Izraela na testovaní môže spôsobiť pochybnosti v súvislosti s tým, či môže Palestínska samospráva "Američanom veriť".



Izraelská armáda bližšie nevysvetlila Kochavove vyjadrenia a neodpovedala ani na otázku, či Izrael už začal s balistickými testami guľky.



Aklaová, 51-ročná Američanka palestínskeho pôvodu, zahynula 11. mája, keď pokrývala operáciu izraelskej armády v utečeneckom tábore Džanín na severe Predjordánska. Aklaovú mala pritom po celý čas oblečenú vestu s označením "Tlač".



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v júni uviedol, že podľa jeho vyšetrovania pochádzala guľka, ktorá zabila Aklaovú, "od izraelských bezpečnostných síl a nie z bezhlavej paľby ozbrojených Palestínčanov, ako to pôvodne tvrdili izraelské úrady." K podobnému záveru dospelo aj viacero iných vyšetrovaní novinárov.



Izraelská armáda však tvrdenia OSN odmietla a stále trvá na tom, že novinárku mohla zabiť streľba ozbrojených Palestínčanov.