Izrael prestane nakupovať zbrane od Francúzska
Autor TASR
Tel Aviv 31. marca (TASR) - Izrael prestane nakupovať vojenský materiál od Francúzska. Ide o súčasť širšej iniciatívy zameranej na obmedzenie spolupráce s krajinami, ktoré Tel Aviv vníma ako diplomaticky nepriateľské voči sebe. V utorok o tom informovali izraelské médiá, píše TASR.
Rozhodnutie oznámil generálny riaditeľ izraelského ministerstva obrany Amir Baram. Vláda sa snaží rozšíriť výrobu domáceho obranného priemyslu a hľadať dodávateľov v „priateľských“ štátoch v súvislosti s „diplomatickými dôsledkami izraelskej vojny v Pásme Gazy“, napísal web stanice Channel 12.
Pokiaľ ide o Francúzsko, vplyv rozhodnutia bude podľa magazínu Politico pravdepodobne len obmedzený. Paríž a Tel Aviv sú na svetovom trhu so zbraňami vo veľkej miere konkurentmi a podľa francúzskej vlády je objem obchodu medzi týmito dvoma krajinami nízky. Očakáva sa, že existujúce kontrakty budú dodržané a súkromné spoločnosti môžu naďalej obchodovať.
Viaceré krajiny zaviedli čiastočné alebo úplné zbrojné embargo na Izrael počas vojny proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pričom ako dôvod uvádzali obavy súvisiace s humanitárnou situáciou a vysoký počet obetí.
Francúzsko taktiež zakázalo izraelským predstaviteľom účasť na zbrojárskych podujatiach a konferenciách na svojom území a tiež po výzve prezidenta Emmanuela Macrona pozastavilo predaj určitých zbraní, ktoré by mohol Izrael využiť pri operáciách v Gaze.
Americký prezident Donald Trump v utorok v príspevku na sieti Truth Social kritizoval Paríž za to, že neumožnil prelet ponad svoje územie lietadlám, ktoré prevážali vojenské vybavenie a smerovali do Izraela.
Spojené štáty a Izrael od 28. februára neprestajne útočia na Irán, avšak viacerí európski spojenci USA sa na útokoch podieľať odmietli. Teherán odvtedy podniká odvetné údery na židovský štát a krajiny Blízkeho východu a prakticky blokuje dopravu cez Hormuzský prieliv.
„Francúzsko nebolo VÔBEC NÁPOMOCNÉ, pokiaľ ide o 'iránskeho mäsiara', ktorého sa podarilo zneškodniť! USA na to NEZABUDNÚ!!“ uviedol Trump.
V inom príspevku tiež šéf Bieleho domu vyzval štáty, ktoré v dôsledku situácie v Hormuzskom prielive nemajú prístup k leteckému palivu, aby „nabrali trochu odvahy“ a prepravu cez úžinu si zabezpečili sami. „Budete sa musieť naučiť bojovať sami za seba, USA vám už nebudú pomáhať, rovnako ako vy ste nepomohli nám,“ uviedol. V príspevku menoval konkrétne napríklad Britániu.
