Izrael presunie svoje veľvyslanectvo na Ukrajine z Kyjeva do Ľvova

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Izrael presunie svoje veľvyslanectvo na Ukrajine z hlavného mesta Kyjev do Ľvova na západe krajiny. V pondelkovom vyhlásení to uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AFP.



"Po zhodnotení situácie... sa minister zahraničných vecí Jair Lapid rozhodol nariadiť zamestnancom izraelského veľvyslanectva v Kyjeve, aby sa presunuli do konzulárnych úradov otvorených v meste Ľvov na západe Ukrajiny," uviedol rezort diplomacie.



Izrael už predtým z dôvodu eskalujúceho napätia medzi Moskvou a Kyjevom ohlásil plány na evakuáciu rodín svojich diplomatov a ďalšieho personálu z veľvyslanectva na Ukrajine.



Pre obavy z hroziacej invázie Ruska na Ukrajinu už presťahovalo svoje ambasády z Kyjeva do Ľvova ležiaceho pri hraniciach s Poľskom viacero západných krajín.



Západní lídri varujú, že Rusko plánuje zaútočiť na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach sústredilo vyše 150.000 vojakov. Moskva prípravy na útok odmieta.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom uviedol, že samozvané proruské republiky na východe Ukrajiny uzná za nezávislé štáty. Tento krok by mohol podľa AFP odštartovať katastrofálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.