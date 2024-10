Izrael preveruje incidenty, pri ktorých sa zranili osoby z UNIFIL

Tel Aviv 11. októbra - Izraelská armáda detailne posúdi incidenty, pri ktorých podľa vlastného vyjadrenia neúmyselne spôsobila zranenia pracovníkom Dočasných síl OSN (UNIFIL) v Libanone, a to dva dni po sebe. Armáda to uviedla v piatkovom vyhlásení, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Izraelské jednotky spustili v piatok paľbu na tri pozície a tiež základňu UNIFIL-u v meste Nákúra. Podľa vyjadrení armády došlo počas útokov na militantné hnutie Hizballáh k "neúmyselnému zraneniu dvoch príslušníkov mierových síl OSN". Izraelská armáda zároveň vyjadrila znepokojenie nad incidentmi a v súčasnosti dôkladne skúma podrobnosti, uvádza vo vyhlásení. Útoky na UNIFIL už odsúdilo aj samotné militantné hnutie Hizballáh, píše Reuters.



UNIFIL vo štvrtok hlásil izraelský útok tankom priamo na pozorovateľské stanovište v Nákúre, pri ktorom tiež utrpeli zranenia dvaja pracovníci misie. Počas bojov došlo už k "opakovaným zásahom" základne a ďalších blízkych stanovíšť, vyhlásil UNIFIL.



Mierová misia OSN dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Zapojilo sa do nej už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta. Mnohé jednotky OSN prišli napríklad z Indonézie, Talianska či Indie.



Nákúra sa nachádza na pobreží Stredozemného mora a ide o prvé väčšie mestské sídlo v Libanone neďaleko hraníc s Izraelom.