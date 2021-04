Izrael preveruje zápaly srdcového svalu u zaočkovaných Pfizerom

Jeruzalem 26. apríla (TASR) – Izraelské ministerstvo zdravotníctva preveruje prípady zápalového ochorenia srdcového svalu v spojitosti s očkovacou látkou proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech. Či však medzi nimi existuje nejaká súvislosť, nie je zatiaľ vôbec jasné, napísala v pondelok agentúra Reuters.



Zápal srdcového svalu, tzv. myokarditída bola zaznamenaná podľa predbežnej štúdie u desiatok prípadov z viac ako päť miliónov zaočkovaných osôb, a to najmä po podaní druhej dávky vakcíny, priblížil koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii COVID-19 Nachman Aš.



Nie je však isté, či je počet ľudí, u ktorých sa po očkovaní americko-nemeckou vakcínou zistil zápal srdcového svalu, nadpriemerne vysoký, ako ani to, či súvisí so samotnou vakcínou, poznamenal Aš. Je podľa neho ťažké takúto spojitosť dokázať, keďže spomínané ochorenie často prejde bez komplikácií a môže ho spôsobiť množstvo rozličných vírusov. Podobný počet takýchto prípadov navyše hlásili i v uplynulých rokoch, dodal.



Farmaceutická spoločnosť Pfizer pre Reuters uviedla, že o prípadoch myokarditídy, ktoré zaznamenali izraelské zdravotnícke úrady prevažne u mladých mužov do 30 rokov zaočkovaných vakcínou Pfizer/BioNTech, vie. Pfizer však zdôraznil, že možné neželané vedľajšie účinky vakcíny pravidelne a dôkladne preverujú a dosiaľ neevidovali vyšší výskyt zápalu srdcového svalu, než sa priemerne objavuje v bežnej populácii.



„Momentálne neexistujú nijaké dôkazy, že v súvislosti s použitím očkovacej látky proti covidu od firiem Pfizer/BioNTech existuje riziko (vzniku) myokarditídy," zdôraznil Pfizer.



Izrael je celosvetovo vedúcou krajinou v počte zaočkovaných osôb - takmer 60 percent z 9,3 milióna obyvateľov tam už dostalo vakcínu od firiem Pfizer/BioNTech. Z údajov tamojšej databázy vyplýva, že očkovanie zabránilo rovnako príznakom ochorenia COVID-19, ako aj jeho ťažkému priebehu.