Izrael prevzal od Červeného kríža štyri rakvy s telami rukojemníkov

Vozidlá Medzinárodného výboru Červeného kríža prevážajúce prepustených izraelských rukojemníkov prechádzajú cez skupiny Palestínčanov a ozbrojených členov Hamasu na ceste k izraelskej hranici v Khan Younis na juhu Pásma Gazy, pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Červený kríž prevzal rakvy od militantného hnutia Hamas krátko predtým v meste Gaza v rovnomennej palestínskej enkláve

Autor TASR
Gaza 14. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok večer prevzala od pracovníkov Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) štyri rakvy s pravdepodobnými ostatkami ďalších štyroch rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Červený kríž prevzal rakvy od militantného hnutia Hamas krátko predtým v meste Gaza v rovnomennej palestínskej enkláve. Ozbrojené sily tieto pozostatky skontrolujú, zabalia ich do izraelských vlajok a vystroja im krátky obrad vedený vojenským rabínom.

Následne rakvy s ostatkami prevezú do špecializovaného centra v Izraeli na identifikáciu, aby sa potvrdilo, že ide o telá zabitých rukojemníkov. Hamas totiž nezverejnil mená osôb, ktorých telá odovzdal.

Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. V utorok Hamas oznámil, že vráti ďalšie štyri až šesť tiel.
