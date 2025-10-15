< sekcia Zahraničie
Izrael prevzal od Červeného kríža štyri rakvy s telami rukojemníkov
Autor TASR
Gaza 14. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok večer prevzala od pracovníkov Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) štyri rakvy s pravdepodobnými ostatkami ďalších štyroch rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Červený kríž prevzal rakvy od militantného hnutia Hamas krátko predtým v meste Gaza v rovnomennej palestínskej enkláve. Ozbrojené sily tieto pozostatky skontrolujú, zabalia ich do izraelských vlajok a vystroja im krátky obrad vedený vojenským rabínom.
Následne rakvy s ostatkami prevezú do špecializovaného centra v Izraeli na identifikáciu, aby sa potvrdilo, že ide o telá zabitých rukojemníkov. Hamas totiž nezverejnil mená osôb, ktorých telá odovzdal.
Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. V utorok Hamas oznámil, že vráti ďalšie štyri až šesť tiel.
