Izraelský prezident poveril zostavením vlády opozičného lídra Lapida

Jeruzalem 5. mája (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin v stredu poveril zostavením novej vlády opozičného lídra Jaira Lapida. Rozhodol tak po tom, čo súčasnému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi vypršal v utorok o polnoci mandát na zostavenie vlády a poverenie na vytvorenie kabinetu následne vrátil do rúk prezidenta, píše agentúra AFP.



Rivlin v stredajšom televíznom prejave povedal, že Lapida, predsedu najsilnejšej opozičnej strany Budúcnosť existuje (Ješ Atid), o svojom rozhodnutí už informoval. Dodal, že Jair Lapid má podľa neho "tú najlepšiu šancu na zostavenie vlády".



Lapidov mandát na zostavenie vládneho kabinetu vyprší o štyri týždne, píše agentúra AP. Ak sa mu, podobne ako Netanjahovi, dovtedy nepodarí zostaviť vládu, Izrael by mohli čakať už piate parlamentné voľby za posledné dva roky.



V prípade Lapidovho úspechu sa strana Likud premiéra Netanjahua po 12 rokoch pri moci dostane prvýkrát do opozície, približuje AP.