Prezident Rivlin kritizoval hroznú a špinavú predvolebnú kampaň

Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin kritizoval v pondelok "hroznú a špinavú" predvolebnú kampaň. Po tom, ako v Jeruzaleme odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách, vyzval tiež na ukončenie politickej "nestability" v krajine.



"Nezaslúžime si ďalšiu hroznú a špinavú predvolebnú kampaň, ako bola tá, čo sa dnes končí, a nezaslúžime si túto nikdy sa nekončiacu nestabilitu. Zaslúžime si vládu, ktorá pre nás pracuje," uviedol Rivlin.



Odvolil už aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý vyzval ľudí, aby hlasovali aj napriek obavám zo šírenia koronavírusu. "Choďte voliť," povedal dlhoročný premiér. "Záležitosť s koronavírusom je plne pod kontrolou. Ľudia môžu voliť s úplnou dôverou," dodal a vyzval ľudí, aby sa vyhýbali "falošným správam", ktoré by ich mohli odradiť od účasti vo voľbách.



Agentúra AFP pripomína, že Izrael potvrdil 10 prípadov nákazy novým koronavírusom. Do domácej karantény umiestnili 5000 osôb, ktoré navštívili miesta považované za ohniská nákazy.



Lístok vhodil do volebnej urny aj Benny Ganc, najvážnejší vyzývateľ Netanjahua v parlamentných voľbách, ktorý vyzval na zmenu politickej kultúry po rok trvajúcej patovej politickej situácii v krajine.



"Je načase, aby sme sa viac zjednotili," uviedol Ganc po tom, ako odovzdal svoj hlas v meste Roš Haajin.



"Dúfam, že dnes je deň, keď zmeníme spôsoby, prestaneme so škandalizovaním a klamaním," dodal v jasnej narážke na Netanjahua po občas vyostrenej volebnej kampani.



V Izraeli sa konajú už tretie parlamentné voľby v priebehu 11 mesiacov. Opakované voľby sa konajú v dôsledku toho, že po voľbách z 9. apríla a 17. septembra 2019 sa lídrovi žiadnej z parlamentných strán nepodarilo medzi 120 poslancami Knesetu zozbierať 61 hlasov na podporu potenciálnej koalície.



Favoritmi volieb sú - tak ako v predchádzajúcich hlasovaniach - pravicová strana Jednota (Likud) vedená úradujúcim premiérom Netanjahuom a centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Gancom.



Očakáva sa, že žiadna z nich opäť nedosiahne dostatočný počet percent na samostatné vládnutie, takže sa budú znova musieť snažiť vytvoriť v parlamente koalíciu.



Politológovia však upozorňujú, že na rozdiel od uplynulých dvoch kôl volieb je teraz situácia iná: Netanjahu je totiž od novembra minulého roku obvinený z podvodu, zneužitia dôvery a podplácania. Netanjahu vinu odmieta. V histórii Izraela je to prvýkrát, čo bude musieť úradujúci predseda vlády čeliť obvineniu z korupcie.