Izrael: Pri doteraz najsmrteľnejšom útoku zomrelo 21 jeho vojakov

Jeruzalem 23. januára - Izraelská armáda v utorok oznámila, že pri útoku militantov v centrálnej časti Gazy zahynulo 21 jej vojakov. Ide o najsmrteľnejší útok proti izraelskej armáde od začiatku vojny v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorca armády Daniel Hagari uviedol, že izraelskí vojaci pripravovali v pondelok výbušniny na demoláciu dvoch budov. Na tank, ktorý stál neďaleko, vtedy militanti zaútočili ručným protitankovým granátometom a pri predčasnom výbuchu pripravovaných náloží sa budovy zrútili priamo na vojakov.



"Naši záložníci obetovali to najcennejšie, aby sme všetci mohli žiť v úplnom bezpečí," citovala Hagariho agentúra AFP.



Vysoký počet obetí pri tomto útokú by mohol podľa AP priniesť nový impulz výzvam na pozastavenie alebo úplne zastavenie izraelskej ofenzívy. Veľké počty izraelských obetí totiž už v minulosti vytvorili tlak na vládu v Jeruzaleme, aby pozastavila vojenské operácie.



Izrael začal vojnu v Pásme Gazy ako reakciu na útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Potvrdených obetí je vyše 1200, väčšinou civilistov, a za jediný deň zomrelo viac Izraelčanov než počas Šesťdňovej vojny. Militanti okrem toho odvliekli do Pásma Gazy približne 250 rukojemníkov a nie je jasné, koľko z nich je dosiaľ nažive.



V dôsledku vojny bolo z domovov vysídlených asi 85 percent obyvateľov v Pásme Gazy a podľa miestnych úradov, ktoré riadi Hamas, tam doteraz zahynulo vyše 25.000 Palestínčanov. Organizácia Spojených národov a medzinárodné humanitárne organizácie takisto varujú pre dôsledkami humanitárnej krízy vyvolanej vojnou.