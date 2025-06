Izrael: Pri iránskom útoku zahynuli štyri osoby a 22 utrpelo zranenia

Tel Aviv 24. júna (TASR) - Iránsky útoku na juh Izraela si vyžiadal štyri obete a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli v utorok izraelské záchranné zložky Magen David Adom (Červená Dávidova hviezda - MDA). Raketa Teheránu zasiahla obytnú budovu v meste Beer Ševa, kde záchranári prehľadávali trosky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



MDA na platforme X ozrejmila, že raketový útok si v utorok ráno vyžiadal štyri obete, dve osoby utrpeli vážnejšie zranenia a 20 ďalších ľahšie. „Tímy naďalej uskutočňujú pátracie a záchranné operácie“, uviedli. Zložky nepresnili miesto zásahu hoci izraelské médiá uviedli, že to bolo v meste Beer Ševa.



Izraelská armáda ráno v priebehu dvoch hodín ohlásila niekoľko vĺn iránskych rakiet, pričom v Tel Avive a v ďalších miestach na severe a juhu sa opakovane rozozvučali sirény. Izraelská protivzdušná obrana údajne zachytila viac ako 500 rakiet a približne 1000 bezpilotných lietadiel Teheránu.



Úplný rozsah škôd po 12 dňoch konfliktu nie je známy. Pred utorkovými útokmi úrady priznali najmenej 50 zásahov v celej krajine a oficiálny počet obetí bol 24, píše AFP.



Trump v pondelok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom prímerí“. To podľa jeho slov malo začať o niekoľko hodín, keď obe strany ukončia prebiehajúce záverečné misie. V utorok následne na platforme Truth Social uviedol, že prímerie „vstúpilo do platnosti“. Hoci iránska štátna televízia informovala, že prímerie už platí, Izrael sa k nemu doteraz nevyjadril.