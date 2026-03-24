Izrael pri útokoch na Irán zasiahol veliteľské centrá a sklady zbraní
Autor TASR
Tel Aviv 24. marca (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že počas vlny leteckých útokov v pondelok a v noci na utorok zasiahla iránske sklady balistických rakiet a veliteľské centrá iránskeho režimu. Od začiatku vojny údajne zasiahla v Iráne viac ako 3000 cieľov. TASR o tom informuje podľa správ portálu The Times of Israel (TOI) a stanice Sky News.
V utorok iránske ozbrojené sily zasiahli dve spravodajské centrá iránskych Revolučných gárd a sídlo ministerstva spravodajstva, uviedla armáda. V hlavnom meste sa stali terčom útoku aj sklady zbraní a systémy protivzdušnej obrany.
Armáda okrem toho uviedla, že od začiatku vojny zasiahla viac ako 3000 „cieľov iránskeho režimu“.
„Izraelské ozbrojené zložky pokračujú v oslabovaní vojenských systémov a schopností iránskeho teroristického režimu,“ tvrdí armáda s tým, že v pondelok uskutočnila rozsiahlu vlnu útokov na Teherán.
Izrael a Spojené štáty zaútočili 28. februára na Irán, ktorý v odvete podniká údery na Izrael a krajiny Perzského zálivu. Podľa izraelského think tanku Výskumné centrum Alma má Irán po týchto útokoch k dispozícii približne 1000 rakiet, pričom na začiatku vojny ich mal približne 2500.
Centrum tvrdí, že po minuloročnej 12-dňovej vojne s Izraelom ostalo Iránu takmer 1500 rakiet, čiže počas deviatich mesiacov, ktoré od nej uplynuli bol Irán, podľa tvrdení výskumného centra, schopný vyrobiť 1000 rakiet.
