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Izrael pri útokoch v Pásme Gazy zabil štyroch ľudí

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Palestínčania kráčajú medzi zničenými budovami v meste Gaza. Foto: TASR/AP

Zdravotníci v palestínskej enkláve tvrdia, že izraelský letecký útok na stan v utečeneckom tábore Chán Júnis ležiacom v južnej časti Pásma Gazy zabil muža a osemročné dievča.

Autor TASR
Gaza 30. júla (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si vo štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete vrátane dvoch detí. K úderom došlo v čase, keď lídri palestínskeho militantného hnutia Hamas rokujú v Káhire so sprostredkovateľmi z Egypta, Kataru a Turecka o plnej implementácii amerického mierového plánu pre Gazu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zdravotníci v palestínskej enkláve tvrdia, že izraelský letecký útok na stan v utečeneckom tábore Chán Júnis ležiacom v južnej časti Pásma Gazy zabil muža a osemročné dievča.

V utečeneckom tábore Burajdž v strednej časti Pásma Gazy zase zasiahol izraelský nálet dom. Pri tomto útoku prišlo o život 18-mesačné dieťa a najmenej osem ľudí utrpelo zranenia.

Armáda zasiahla aj muža na bicykli neďaleko stanového tábora v meste Gaza. Pri útoku zahynula jedna osoba a ďalších desať bolo zranených.

Izraelská armáda tvrdí, že tieto útoky zamerala na militantov Hamasu.

V Káhire pokračujú rokovania medzi Hamasom a sprostredkovateľmi o realizácii druhej fázy amerického plánu pre Pásmo Gazy.

V palestínskej enkláve je na základe tohto plánu od októbra 2025 v platnosti prímerie. Izrael však naďalej pokračuje v útokoch, ktoré si vyžiadali viac než 1200 obetí, pričom pokrok v rokovaniach v uplynulých mesiacoch stagnuje.

Predstaviteľ Hamasu vo štvrtok povedal, že skupina reagovala „pozitívne a dobre“, hoci nepovedal, či sa toto hnutie odzbrojí. Zloženie zbraní je v posledných štyroch mesiacoch hlavným bodom sporu týchto rokovaní.

Hamas žiada, aby sa Izrael zaviazal ukončiť útoky na Pásmo Gazy a stiahol svoje jednotky z tohto územia.

Zdroje blízke Hamasu tvrdia, že militantná skupina je ochotná „uložiť a uskladniť“ ťažké zbrane pod dohľadom palestínskeho orgánu, ale nie ich odovzdať Izraelu. Hnutie sa však k tomu zatiaľ nevyjadrilo, konštatuje Reuters.

Hamas tento mesiac rozpustil svoj vládny orgán v Pásme Gazy, pričom tak urobil v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskymi územím prejde do rúk technokratického výboru.

Izrael chce, aby Hamas úplne odovzdal svoju kontrolu a plne sa odzbrojil. Židovský štát kontroluje odhadom 64 percent územia Pásma Gazy zničeného po intenzívnych izraelských úderoch, ktoré nasledovali po útoku militantov z hnutia Hamas na južný Izrael v októbri 2023.
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