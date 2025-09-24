< sekcia Zahraničie
Izrael: Pri útoku jemenského dronu na mesto Ejlat sa zranilo 20 ľudí
Podľa záberov na sociálnych sieťach bezpilotné lietadlo dopadlo na nákupnú oblasť mesta.
Autor TASR
Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Dron vypustený z Jemenu šiitskými povstalcami húsíami v stredu zasiahol juhoizraelské rezortné mesto Ejlat. Pri útoku sa zranilo najmenej 20 ľudí, z toho dvaja sú vo vážnom stave. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že dron spadol v Ejlate po tom, čo sa ho protivzdušnej obrane nepodarilo zostreliť. Podľa záberov na sociálnych sieťach bezpilotné lietadlo dopadlo na nákupnú oblasť mesta.
Izraelské vzdušné sily začali incident vyšetrovať. Na dron boli podľa nich vystrelené dve protilietadlové rakety zo systému Železná kupola, ale ani jedna ho nedokázala zostreliť.
Záchranná zdravotná služba Červená Dávidova hviezda uviedla, že jej tímy ošetrili 20 ľudí, ktorých následne hospitalizovali. Dvaja muži vo veku 60 rokov sú vo vážnom stave. Väčšinu zranení podľa záchranárov spôsobili úlomky a črepiny po dopade.
Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že dron spadol v Ejlate po tom, čo sa ho protivzdušnej obrane nepodarilo zostreliť. Podľa záberov na sociálnych sieťach bezpilotné lietadlo dopadlo na nákupnú oblasť mesta.
Izraelské vzdušné sily začali incident vyšetrovať. Na dron boli podľa nich vystrelené dve protilietadlové rakety zo systému Železná kupola, ale ani jedna ho nedokázala zostreliť.
Záchranná zdravotná služba Červená Dávidova hviezda uviedla, že jej tímy ošetrili 20 ľudí, ktorých následne hospitalizovali. Dvaja muži vo veku 60 rokov sú vo vážnom stave. Väčšinu zranení podľa záchranárov spôsobili úlomky a črepiny po dopade.