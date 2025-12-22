< sekcia Zahraničie
Izrael pri útoku v Libanone zabil údajne troch operatívcov Hizballáhu
Libanon súhlasil s odzbrojením Hizballáhu po tlaku Spojených štátov.
Autor TASR
Bejrút 22. decembra (TASR) - Libanon v pondelok oznámil, že pri izraelskom útoku v blízkosti mesta Sidon zahynuli traja ľudia. Podľa Izraela boli terčom zásahu operatívci militantného hnutia Hizballáh. K incidentu došlo len niekoľko dní pred termínom, do ktorého má libanonská armáda začať s odzbrojovaním Hizballáhu v pohraničných oblastiach, informovala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.
Napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac než rok trvajúce boje Izraela s Hizballáhom, izraelská armáda pokračuje v pravidelných úderoch na území Libanonu. Spravidla ich odôvodňuje tým, že mieri na Hizballáh, ktorý podozrieva z opätovného vyzbrojovania.
Libanon súhlasil s odzbrojením Hizballáhu po tlaku Spojených štátov. Odzbrojovanie v oblasti južne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od hranice s Izraelom, plánuje libanonská armáda ukončiť do konca tohto roka.
Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu potvrdil, že prvá fáza plánu na obmedzenie držby zbraní Hizballáhom južne od rieky Lítání je „len niekoľko dní pred dokončením“. Podľa neho je Libanon pripravený prejsť do druhej fázy realizácie plánu pripraveného libanonskou armádou, a to severne od rieky Lítání.
V nedeľu izraelské útoky na juhu Libanonu v blízkosti hraníc s Izraelom zabili jedného človeka a ďalšieho zranili. Izrael aj v tomto prípade uviedol, že cieľom boli príslušníci Hizballáhu.
Podľa údajov agentúry AFP zahynulo od vyhlásenia prímeria pri izraelskej paľbe v Libanone viac než 340 ľudí.
K najnovším útokom došlo po tom, čo sa libanonskí a izraelskí civilní zástupcovia minulý piatok druhýkrát zúčastnili na zasadnutí monitorovacieho výboru pre prímerie. Vôbec prvé priame rozhovory po desaťročiach sa uskutočnili začiatkom decembra. Výbor tvoria zástupcovia Libanonu, Izraela, Spojených štátov, Francúzska a Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL).
Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok uviedol, že cieľom rokovaní je zastaviť boje, dosiahnuť stiahnutie izraelskej armády, návrat väzňov zadržiavaných v Izraeli a návrat vysídlených obyvateľov juhu Libanonu do ich domovov.
Awn zároveň povedal, že Libanon očakáva pozitívne kroky aj zo strany Izraela. Izrael si podľa jeho slov naďalej ponecháva jednotky v piatich oblastiach južného Libanonu, ktoré považuje za strategické.
Jednotky UNIFIL pôsobia ako nárazníková sila medzi Izraelom a Libanonom od roku 1978. Bezpečnostná rada OSN v auguste hlasovala za stiahnutie týchto mierových síl v roku 2027.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto počas pondelkovej návštevy Bejrútu uviedol, že Taliansko chce zachovať svoju vojenskú prítomnosť v Libanone aj po ukončení misie UNIFIL. Prezident Awn v reakcii vyhlásil, že Libanon víta účasť Talianska a ďalších európskych krajín v novej misii po UNIFIL.
