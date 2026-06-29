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Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil troch ľudí vrátane dieťaťa
Zdravotnícki predstavitelia tejto pobrežnej enklávy spresnili, že k útoku došlo v meste Dajr al-Balah - v jednom z najzničenejších miest v strednej časti Pásma Gazy.
Autor TASR
Gaza 29. júna (TASR) - Pri izraelskom nálete v Pásme Gazy zahynuli v pondelok najmenej traja Palestínčania vrátane dieťaťa. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov útok zasiahol stan pre vysídlené osoby, v ktorom sa podľa tvrdenia Izraela údajne nachádzal militant. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Zdravotnícki predstavitelia tejto pobrežnej enklávy spresnili, že k útoku došlo v meste Dajr al-Balah - v jednom z najzničenejších miest v strednej časti Pásma Gazy. Podľa tamojšej nemocnice obeťami útoku sa stali dvaja muži a osemročné dieťa. Ďalší muž utrpel zranenia.
Izraelská armáda tvrdí, že cieľom jej útoku bol údajný člen organizácie Palestínsky islamský džihád. Muž sa podľa nej podieľal na útoku palestínskych kománd na Izrael 7. októbra 2023.
AP pripomína, že Izrael napriek prímeriu z októbra 2025 opakovane útočí na Pásmo Gazy, pričom od začiatku spomínaného prímeria zabil 1045 Palestínčanov. Izrael sa podľa svojich slov zameriava na militantov, len počas uplynulého víkendu podnikol proti nim tri série útokov.
Militanti taktiež počas prímeria podnikli údery na izraelské jednotky, pričom armáda židovského štátu deklaruje, že jej útoky sú odpoveďou na porušovanie prímeria zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas. Od začiatku prímeria zahynulo na tomto palestínskom území päť izraelských vojakov.
Zdravotnícki predstavitelia tejto pobrežnej enklávy spresnili, že k útoku došlo v meste Dajr al-Balah - v jednom z najzničenejších miest v strednej časti Pásma Gazy. Podľa tamojšej nemocnice obeťami útoku sa stali dvaja muži a osemročné dieťa. Ďalší muž utrpel zranenia.
Izraelská armáda tvrdí, že cieľom jej útoku bol údajný člen organizácie Palestínsky islamský džihád. Muž sa podľa nej podieľal na útoku palestínskych kománd na Izrael 7. októbra 2023.
AP pripomína, že Izrael napriek prímeriu z októbra 2025 opakovane útočí na Pásmo Gazy, pričom od začiatku spomínaného prímeria zabil 1045 Palestínčanov. Izrael sa podľa svojich slov zameriava na militantov, len počas uplynulého víkendu podnikol proti nim tri série útokov.
Militanti taktiež počas prímeria podnikli údery na izraelské jednotky, pričom armáda židovského štátu deklaruje, že jej útoky sú odpoveďou na porušovanie prímeria zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas. Od začiatku prímeria zahynulo na tomto palestínskom území päť izraelských vojakov.