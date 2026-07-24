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Izrael pripravuje na Západnom brehu Jordánu rozsiahlu operáciu
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít informovala, že pri zrážkach zahynul 30-ročný Izraelčan.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júla (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že sa pripravuje na spustenie rozsiahlej operácie na okupovanom Západnom brehu Jordánu v reakcii na najnovšie násilnosti, pri ktorých zahynul jeden Izraelčan a štyria Palestínčania. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„V nadväznosti na teroristický útok, ku ktorému došlo dnes v oblasti (mesta) Till, sa vojaci IDF (Izraelské obranné sily) pripravujú na rozsiahlu protiteroristickú operáciu v tomto sektore,“ uviedla armáda.
Vo vyhlásení dodala, že vojakom na celom území odložila dovolenky a začala s nasadzovaním síl v tejto oblasti.
Armáda skôr v piatok oznámila, že na Západnom brehu Jordánu odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Útočníci sa podľa nej zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít informovala, že pri zrážkach zahynul 30-ročný Izraelčan. Dve ďalšie osoby so strelnými zraneniami evakuovali vrtuľníkom, pričom jedna z nich bola vo vážnom stave.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva zase hlásilo štyroch mŕtvych Palestínčanov a rovnaký počet zranených, „vrátane troch v kritickom stave“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na tieto zrážky potvrdil, že sa stretne s poprednými bezpečnostnými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať odpoveď.
„V nadväznosti na teroristický útok, ku ktorému došlo dnes v oblasti (mesta) Till, sa vojaci IDF (Izraelské obranné sily) pripravujú na rozsiahlu protiteroristickú operáciu v tomto sektore,“ uviedla armáda.
Vo vyhlásení dodala, že vojakom na celom území odložila dovolenky a začala s nasadzovaním síl v tejto oblasti.
Armáda skôr v piatok oznámila, že na Západnom brehu Jordánu odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Útočníci sa podľa nej zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít informovala, že pri zrážkach zahynul 30-ročný Izraelčan. Dve ďalšie osoby so strelnými zraneniami evakuovali vrtuľníkom, pričom jedna z nich bola vo vážnom stave.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva zase hlásilo štyroch mŕtvych Palestínčanov a rovnaký počet zranených, „vrátane troch v kritickom stave“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na tieto zrážky potvrdil, že sa stretne s poprednými bezpečnostnými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať odpoveď.