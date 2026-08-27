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Izrael pripravuje pred sviatkom posilnenie jednotiek na Západnom brehu
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967.
Autor TASR
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vo štvrtok oznámil, že nariadil prípravy na posilnenie jednotiek na okupovanom Západnom brehu Jordánu pred židovským sviatkom Roš ha-šana, ktorým sa 12. septembra začína židovský nový rok. Spomínané opatrenie prijal v čase, keď sa na tomto území zintenzívňuje násilie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na napätie v Judei a Samárii a blížiaci sa sviatok nariaďujem zvýšiť stupeň pripravenosti ďalšieho veliteľstva divízie s cieľom posilniť sily v tejto oblasti,“ uviedol Zamir.
Okrem toho je podľa neho potrebné pripraviť sa na okamžité nasadenie jednotiek a práporov. „Izraelské obranné jednotky budú počas trvania sviatku udržiavať vo všetkých svojich útvaroch plnú pripravenosť na viacerých frontoch - nedôjde k zníženiu operačných síl,“ dodal.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území došlo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 k zintenzívneniu násilia. V nelegálnych osadách na okupovanom území žije v súčasnosti viac ako 500.000 izraelských osadníkov. Západný je zároveň domovom pre približne tri milióny Palestínčanov.
Generál Zamir okrem iného uviedol, že Izrael stojí pred mnohými výzvami. Armáda podľa neho zlepšuje operačné postupy na všetkých frontoch - od Iránu cez Libanon až po Pásmo Gazy - a vzhľadom na citlivú situáciu na viacerých frontoch zostáva naďalej v stave pohotovosti.
„Vzhľadom na napätie v Judei a Samárii a blížiaci sa sviatok nariaďujem zvýšiť stupeň pripravenosti ďalšieho veliteľstva divízie s cieľom posilniť sily v tejto oblasti,“ uviedol Zamir.
Okrem toho je podľa neho potrebné pripraviť sa na okamžité nasadenie jednotiek a práporov. „Izraelské obranné jednotky budú počas trvania sviatku udržiavať vo všetkých svojich útvaroch plnú pripravenosť na viacerých frontoch - nedôjde k zníženiu operačných síl,“ dodal.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území došlo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 k zintenzívneniu násilia. V nelegálnych osadách na okupovanom území žije v súčasnosti viac ako 500.000 izraelských osadníkov. Západný je zároveň domovom pre približne tri milióny Palestínčanov.
Generál Zamir okrem iného uviedol, že Izrael stojí pred mnohými výzvami. Armáda podľa neho zlepšuje operačné postupy na všetkých frontoch - od Iránu cez Libanon až po Pásmo Gazy - a vzhľadom na citlivú situáciu na viacerých frontoch zostáva naďalej v stave pohotovosti.