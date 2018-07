Izrael pristane v roku 2019 na Mesiaci s bezposádkovou kozmickou loďou

Ak pôjde všetko podľa plánu, židovský štát sa pripojí iba k trom krajinám, ktoré dosiahli kontrolované pristátie svojho zariadenia na Mesiaci.

Tel Aviv 10. júla (TASR) - Izraelská organizácia SpaceIL oznámila plány na vyslanie prvej súkromnej kozmickej lode na Mesiac. Má sa tak stať začiatkom roka 2019, informoval v utorok webový denník The Times of Israel. Sonda bude vypustená z amerického Mysu Canaveral v decembri a do vesmíru ju vynesie raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX.



Kozmická loď bude na povrchu Mesiaca vykonávať výskum jeho magnetického poľa a umiestni tam izraelskú zástavu. Ak pôjde všetko podľa plánu, židovský štát sa pripojí iba k trom krajinám, ktoré dosiahli kontrolované pristátie svojho zariadenia na Mesiaci - sú nimi Spojené štáty, bývalý Sovietsky zväz a Čína.



SpaceIL vyvíja kozmickú loď v spolupráci s domácou spoločnosťou Israel Aerospace Industries (IAI), ktorá sa zaoberá výrobou vojenských a civilných lietadiel. Organizácia do tohto projektu dosiaľ investovala približne 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšinu poskytol izraelský podnikateľ Morris Kahn.



Zariadenie bude najmenším, aké dosiaľ pristálo na povrchu Mesiaca. Sonda má priemer dva metre, výšku 1,5 metra a hmotnosť 585 kilogramov, pričom vyše 400 kilogramov predstavuje palivo. Loď po pristátí na Mesiaci uskutoční ďalší štart a následne pristane o 500 metrov ďalej, spresnili izraelskí vedci.



Sovietsky zväz uspel vo februári 1966 s kozmickou sondou Luna 9, Spojené štáty v tom istom roku v júni umiestnili na Mesiac svoju sondu Surveyor 1. Čína sa týmto úspechom mohla popýšiť so značným odstupom, v roku 2013. Iné krajiny tiež dopravili na Mesiac vedecké sondy, ale bez hladkého pristátia.



Jedinou krajinou, ktorá dopravila na Mesiac ľudskú posádku, sú stále Spojené štáty. V júli 1961 sa stal Neil Armstrong prvým pozemšťanom, ktorý vstúpil na povrch tohto telesa. "Malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo," vyhlásil vtedy.