Izrael privítal smrť Sinwára, rodiny rukojemníkov žiadajú ich návrat

Tel Aviv 18. októbra (TASR) - Mnohí Izraelčania vo štvrtok oslavovali zabitie vodcu militantného hnutia Hamas Jahju Sinwára v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na videozáznamoch vidno, ako ľudia z mesta Ašdod tlieskali a pískali, keď sa dozvedeli o smrti Sinwára. Ďalšie video ukázalo radosť návštevníkov pláže po tom, ako im správy o likvidácii vodcu Hamasu oznámili prostredníctvom reproduktora.



Aj príbuzní stále zadržiavaných 101 rukojemníkov v Pásme Gazy uvítali oznámenie, no zároveň požadovali zintenzívnenie úsilia o návrat ich rodinných príslušníkov. "Vyrovnali sme si účty s masovým vrahom Sinwárom, ale... ak nezachránime životy a neprivedieme ich domov, nebude to skutočné uzavretie, nebude to úplné víťazstvo," povedal pre Jerusalem Post otec jedného z rukojemníkov.



"Jahjá Sinwár je mŕtvy. Bol zabitý v Rafahu odvážnymi vojakmi izraelských obranných síl," povedal Netanjahu vo videozázname, ktorý zverejnil jeho úrad. "Nie je to koniec vojny v Gaze, je to však začiatok jej konca," dodal izraelský premiér.



Zosnulý šéf militantného hnutia je považovaný za hlavného strojcu teroristických útokov zo 7. októbra 2023, pri ktorých Hamas a Palestínsky islamský džihád napadli juh Izraela, zabili tam asi 1200 ľudí a približne 250 uniesli do Pásma Gazy.