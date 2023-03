Prívrženci krajnej pravice v Izraeli počas protestov útočili na Arabov

Jeruzalem 28. marca (TASR) - Izraelská polícia v utorok informovala, že počas provládnych demonštrácií, ktoré sa konali v pondelok v Jeruzaleme, zadržala troch prívržencov krajnej pravice podozrivých z fyzických útokov na arabských okoloidúcich.



Ako napísal denník Times of Israel (TOI), k útokom došlo v čase, keď masové protesty proti vládnemu návrhu revízie súdnictva, ale aj na jej podporu, prerástli vo veľkých mestách do zrážok s políciou, ktorá sa v noci snažila uvoľniť zablokované cesty a obnoviť poriadok, informuje TASR.



Situácia v Izraeli zostáva veľmi napätá aj po tom, ako premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že jeho vláda dočasne zastaví proces schvaľovania vládnej reformy, ktorá v Izraeli od začiatku roka vyvoláva masové demonštrácie a protesty.



Najväčšie demonštrácie sa v pondelok večer konali v Jeruzaleme a Tel Avive.



Medzi demonštrantmi podporujúcimi vládny návrh reformy boli v Jeruzaleme aj desiatky členov extrémistickej pravicovej formácie La Familia, ktorí boli nafilmovaní, ako napadli niekoľko okoloidúcich arabského pôvodu.



Ultranacionalistická organizácia La Familia je niečo ako fanklub jeruzalemského futbalového tímu Bejtar, ktorý sa však od nej opakovane dištancoval pre jej rasistickú rétoriku a násilné vyčíňanie.



Predstavitelia izraelských bezpečnostných zložiek opakovane vyzvali, aby La Familia bola postavená mimo zákon ako teroristická organizácia.



Poslanec Strany práce (haAvoda) Gilad Kariv vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri odsúdil "pokusy o lynčovanie" demonštrantov, pričom mal na mysli práve obťažovanie a napádanie Arabov.



"Ide o organizovanú infraštruktúru, a nie o spontánne zhromaždenia. Polícia a (tajná služba) Šin Bet nemajú na túto násilnú infraštruktúru náležitú odpoveď - spravodajskú ani operačnú. Je čas, aby sa zobudili," napísal Kariv podľa TOI.



Líderka Strany práce Merav Michaeliová označila krajne pravicových demonštrantov za "milície" ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira.



Tomuto ministrovi Netanjahu v pondelok prisľúbil, že vytvorí "národnú gardu" - výmenou za to, že Ben-Gvir podporí jeho rozhodnutie pozastaviť legislatívny proces schvaľovania reformy súdnictva.



Ben-Gvir by následne stál nielen a čele policajného zboru a pohraničnej polície, ale aj gardy.



Na rozdiel od opozície Ben-Gvir ocenil demonštrantov, ktorí v pondelok podvečer prišli na provládne zhromaždenia podporiť vládou presadzovanú revíziu súdnictva. "Dnes pravica prestala ticho sedieť bokom," napísal Ben-Gvir na Twitteri.