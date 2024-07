Izrael priznal zlyhanie pri útoku palestínskych kománd na kibuc Be'eri

Tel Aviv 12. júla (TASR) - Izraelská armáda priznala svoje zlyhanie počas teroristického útoku zo 7. októbra 2023, keď komandá napojené na radikálne hnutie Hamas prenikli na juh Izraela a zaútočili na kibuc Be'eri. Uvádza sa to v správe zverejnenej vo štvrtok a vypracovanej na základe interného vyšetrovania, informovala agentúra DPA.



Obyvatelia kibucu Be'eri, ktorého časť obyvateľov bola počas vládu teroristov zmasakrovaná, žiadali vytvorenie štátnej vyšetrovacej komisie.



V dokumente, ktorý komisia následne vypracovala, sa podrobne opisuje konanie vojakov počas útoku. Na základe analýzy ich konania vyšetrovacia komisia vedená bývalým generálom dospela k záveru, že armáda "zlyhala pri plnení svojho poslania chrániť obyvateľov kibucu Be'eri".



Kibuc, ktorý sa nachádza približne štyri kilometre východne od bezpečnostného plota postaveného Izraelom pozdĺž hranice s Pásmom Gazy, bol 7. októbra ráno dejiskom masakry civilistov. Útočníci obsadili dedinu približne na 15 hodín.



Podľa správy bolo za ten čas zabitých 101 civilistov a 32 ich bolo zajatých a zavlečených teroristami do Pásma Gazy ako rukojemníci. Jedenásť z nich je stále v rukách Hamasu, ktorý v Pásme Gazy vládne od roku 2007.



Okrem toho bolo v kibuci zničených 150 domov a budov, väčšina z nich zhorela.



Počas bojov zahynulo 23 izraelských vojakov a osem policajtov, uvádza sa v správe, podľa ktorej "do kibucu preniklo 340 teroristov".



V závere svojej správy armáda konštatuje, že "nebola pripravená na scenár masívnej infiltrácie, ako bola tá zo 7. októbra", a tiež priznáva "nedostatočnú koordináciu" medzi svojimi jednotkami na mieste.



Kibuc Be'eri vo svojom vyhlásení uviedol, že toto hĺbkové vyšetrovanie pomohlo obyvateľom obce pochopiť zložitosť bojov v rôznych sektoroch.



"Považujeme za veľmi dôležité, že armáda prevzala zodpovednosť za svoje úplné zlyhanie pri našej ochrane a že požiadala o odpustenie za to, že nás opustila na toľko hodín, keď sme boli pod bezprecedentným útokom zla," píše sa vo vyhlásení kibucu.



Dodáva sa v ňom, že kibuc požaduje vytvorenie štátnej vyšetrovacej komisie, ktorá "zabezpečí, aby sa neuveriteľné zničenie kibucu nemohlo opakovať".



AFP konštatuje, že nezodpovedanými zostalo niekoľko otázok: príčina útoku či vysvetlenie faktu, prečo vojaci dislokovaní mimo kibucu niekoľko hodín otáľali so zapojením sa do boja proti ozbrojencom Hamasu, zatiaľ čo kibuc horel a jeho obyvatelia prosili o pomoc.