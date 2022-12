Izrael priznal,že počas razie v Predjordánsku postrelil 16ročné dievča

Jeruzalem/Džanín 12. decembra (TASR) — Izraelská armáda v pondelok priznala, že jej jednotky počas razie v meste Džanín v Predjordánsku neúmyselne zastrelili palestínske dievča. V reakcii na to bol v Džaníne vyhlásený generálny štrajk.



Ako informovala agentúra AFP, razia v Džaníne sa uskutočnila v nedeľu večer a jej cieľom bolo zatknúť tri osoby podozrivé z terorizmu. Dievča bolo zasiahnuté neúmyselne pri paľbe, ktorej terčom boli palestínski ozbrojenci nachádzajúci sa v čase incidentu na plochej streche domu.



Príbuzní 16-ročnej Palestínčanky tvrdia, že ju zo stanovišťa na protiľahlej budove do hlavy, tváre a hrude smrteľne postrelil izraelský ostreľovač. V rozhovore pre AFP príbuzní spresnili, že dievča šlo na strechu po mačku.



Palestínska spoločnosť Červeného polmesiaca, ktorej zdravotníci v oblasti pôsobia, informovala, že nedeľná razia si vyžiadala aj dvoch zranených Palestínčanov.



Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny v roku 1967. Izraelský minister obrany Benny Gantz v pondelok povedal, že izraelskí vojaci "nestrieľajú zámerne" do ľudí, ktorí nemajú nič spoločne s palestínskymi radikálmi.



AFP však pripomenula, že medzi obeťami razií izraelských bezpečnostných zložiek v oblasti Džanínu sú aj deti vo veku okolo 12 rokov i známa americká novinárka palestínskeho pôvodu.



V reakcii na najnovší vývoj miestne palestínske frakcie vyzvali na generálny štrajk na znak smútku za obeťami potýčok a ako prejav solidarity s ich rodinami.



Na západnom brehu Jordánu, v Izraeli a samotnom Jeruzaleme prišlo tento rok počas rôznych násilností o život už najmenej 150 Palestínčanov a 26 Izraelčanov, čo je najviac od roku 2006. Ďalších 49 Palestínčanov zahynulo v auguste počas troch dní bojov medzi militantmi z Gazy a Izraelom.



Medzi obeťami sú izraelskí vojaci, palestínski radikáli i civilisti z oboch strán, a to nielen Palestínčania útočiaci kameňmi na izraelských vojakov, ale aj náhodní okoloidúci.



Razie spojené so zatýkaním na celom Západnom brehu sú súčasťou operácie izraelských bezpečnostných zložiek vyvolanej sériou palestínskych útokov na Izraelčanov z jari tohto roku.



Izraelská armáda tvrdí, že cieľom razií je rozložiť "teroristické" bunky palestínskych radikálov a zabrániť tak ďalším útokom.



Palestínčania však tvrdia, že razie izraelských bezpečnostných zložiek upevňujú izraelskú okupáciu na palestínskych územiach, ktorá trvá už 56. rok.