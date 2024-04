Izrael: Humanitárne kamióny vstúpili na sever Gazy cez nový priechod

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že v predchádzajúci deň vpustila cez novootvorený hraničný priechod na severe palestínskeho Pásma Gazy nespresnený počet humanitárnych kamiónov. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Prvé kamióny s potravinovou pomocou včera vstúpili z Izraela do Pásma Gazy cez nový severný hraničný priechod," uviedla na sociálnej sieti X izraelská agentúra COGAT, ktorá dohliada na dovážané zásoby.



Video, ktoré agentúra zverejnila, zachytáva, ako do Pásma Gazy vstupujú armádne vozidlá a najmenej jeden kamión naložený paletami s tesne zabalenými bielymi vakmi.



"Kamióny prešli bezpečnostnými kontrolami, ktoré urobili na priechode Kerem Šalom bezpečnostné úrady patriace pod Správu pozemných priechodov na ministerstve obrany, a sprevádzali ich vojaci izraelských ozbrojených síl," uviedla izraelská armáda v ďalšom oznámení.



Napriek opakovaným žiadostiam agentúry AFP o vyjadrenie izraelské úrady nezverejnili, koľko kamiónov vo štvrtok vstúpilo do palestínskej enklávy a ani presné miesto nového priechodu. Podľa izraelských médií je blízko kibucu Zikim.



Humanitárne skupiny a zahraničné vlády vrátane najväčšieho spojenca USA celé mesiace vyzývali Izrael, aby znovu otvoril hraničné priechody na sever Pásma Gazy, kde je humanitárna kríza najhoršia.



Začiatkom marca izraelská armáda informovala, že kamióny vstúpili do Pásma Gazy cez ďalší priechod dva kilometre južne od mesta Gaza, známy ako Brána 96. Tento pilotný projekt sa nepredĺžil.