Izrael: Prvý evakuačný let z Holandska pristál v Tel Avive

Tel Aviv/Amsterdam 8. novembra (TASR) - Prvý let s evakuovanými Izraelčanmi z Amsterdamu v piatok pristál na medzinárodnom letisku v Tel Avive, oznámil Izraelský úrad letovej prevádzky. K evakuácii pristúpila izraelská vláda v dôsledku násilných zrážok po futbalovom zápase v holandskej metropole. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Izraelských občanov privezú do domovskej krajiny dva lety naplánované ešte pred zápasom. Let, ktorý už v piatok pristál v Tel Avive, bol podľa agentúry pravdepodobne jedným z nich.



Národná izraelská letecká spoločnosť El Al v piatok zároveň oznámila, že aj ďalšie tri lietadlá prepravia Izraelčanov späť do domovskej krajiny pre nepokoje medzi propalestínskymi demonštrantmi a izraelskými fanúšikmi, ktoré sa začali po zápase Európskej ligy medzi holandským klubom Ajax Amsterdam a izraelským Maccabi Tel Aviv.



El Al v príspevku na sociálnej sieti Facebook upresnila, že tri lety zadarmo transportujú "stovky izraelských pasažierov" a že v krajine pristanú v piatok večer alebo v sobotu skoro ráno. Predstaviteľ aerolínií tiež pripomenul, že na palube lietadiel budú prítomní aj zdravotníci.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v piatok popoludní vyhlásilo, že úradom sa už podarilo lokalizovať nezvestných izraelských občanov, s ktorými v Amsterdame stratili kontakt. Z holandskej nemocnice tiež už prepustili zranené osoby.



Holandský premiér Dick Schoof v piatok odsúdil nepokoje. "Je to hrozný antisemitský útok. Nebudeme ho tolerovať. Páchateľov budeme stíhať. Cítim sa hlboko zahanbení, že toto sa mohlo stať v Holandsku v roku 2024," povedal novinárom popri stretnutí lídrov EÚ v Budapešti.



Nepokoje rovnako odsúdil maďarský premiér Viktor Orbán. "Pre nás Maďarov je to neprijateľné," povedal Orbán, ktorého krajina je domovom najväčšej židovskej komunity v strednej Európe s približne 100.000 obyvateľmi.