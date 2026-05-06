Izrael prvýkrát od začiatku prímeria útočil na predmestí Bejrútu

Na snímke trosky budovy. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 6. mája (TASR) - Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizballáh, píše TASR.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom útoku bola eliminácia veliteľa jednotky, ktorá je zodpovedná za útoky na izraelské komunity a vojakov. Televízna stanica Kešet 12 uvádza, že okrem veliteľa bol zabitý aj jeho zástupca a niekoľko bojovníkov.

Útok na bejrútske predmestie Dáhíja sa uskutočnil okolo 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ). Obyvatelia hlásili silné výbuchy a očití svedkovia agentúry DPA hovorili o panike v uliciach. Spojené štáty boli o útoku údajne vopred informované.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa začalo o polnoci zo 16. na 17. apríla. Na juhu Libanonu však napriek nemu dochádzalo k bojom. Obe strany sa navzájom opakovane obvinili z jeho porušovania.
