Izrael prvýkrát vyslal tanky do mesta Dajr al-Balah v Pásme Gazy

Gaza 21. júla (TASR) - Izraelské tanky v pondelok prvýkrát prenikli do južných a východných častí mesta Dajr al-Balah v Pásme Gazy. Armáda podľa agentúry Reuters verí, že v týchto oblastiach môžu byť rukojemníci zadržiavaní palestínskym militantným hnutím Hamas. Palestínske ministerstvo zdravotníctva medzičasom oznámilo, že počet obetí viac ako 21 mesiacov trvajúcej vojny v Pásme Gazy presiahol 59.000, píše TASR.



Izraelská armáda v nedeľu nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti Pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamas plánuje teraz v oblastiach, kde doteraz nezasahovala. Evakuačné nariadenie sa týka obyvateľov a vysídlených osôb v okolí mesta Dajr al-Balah, kde izraelská armáda rozširuje svoje operácie.



Podľa tamojších zdravotníkov zahynuli v tejto oblasti najmenej traja Palestínčania a ďalší utrpeli zranenia pri ostreľovaní tankami, ktoré zasiahlo osem domov a tri mešity.



Útoky prinútili desiatky rodín opustiť oblasť a vybrali sa na západ smerom k pobrežnej oblasti mesta Dajr al-Balah a neďalekému mestu Chán Júnis, informuje Reuters.



Práve v Chán Júnise pri izraelských náletoch v pondelok zahynulo najmenej päť ľudí. Zdravotnícke zdroje tvrdia, že medzi obeťami boli aj štyria členovia jednej rodiny.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že za uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelských útokoch v palestínskej enkláve najmenej 130 ľudí a viac ako 1000 utrpelo zranenia.



Izraelská armáda sa k útokom v mestách Chán Júnis a Dajr al-Balah dosiaľ nevyjadrila. Uviedla však, že počas súčasného konfliktu nevstúpila do štvrtí Dajr al-Balah, na ktoré sa vzťahoval príkaz na evakuáciu, a že naďalej sa usiluje „zničiť kapacity nepriateľa a teroristickú infraštruktúru v oblasti“.



Izraelské zdroje tvrdia armáda sa dosiaľ vyhýbala tejto oblasti, lebo predpokladala, že tam Hamas drží zvyšných izraelských rukojemníkov. Rodiny rukojemníkov vyjadrili obavy o svojich blízkych na palestínskom území a požiadali od armády vysvetlenie, ako ich bude počas svojej operácie chrániť.



Stanica BBC informuje, že OSN a ďalšie humanitárne organizácie tvrdia, že vojenské nariadenia týkajúce sa mesta Dajr al-Balah ovplyvňujú kľúčové humanitárne operácie. Medzi miestnymi obyvateľmi tiež narastajú obavy, že najnovší vojenský postup by mohol byť súčasťou snahy vytvoriť nový koridor, ktorý by izoloval Dajr al-Balah od okolitých častí centrálneho Pásma Gazy.