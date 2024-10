Raketový útok Hizballáhu zasiahol mesto Haifa, hlási Izrael

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Raketový útok hnutia Hizballáh zasiahol tretie najväčšie izraelské mesto Haifa, oznámila v noci na pondelok miestna polícia. Zranenia utrpelo najmenej päť ľudí, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Libanonské hnutie Hizballáh uviedlo, že raketami útočilo na vojenskú základňu južne od Haify v odvete za zabitie svojho vodcu Hasana Nasralláha. Mesto podľa médií zasiahli dve rakety, izraelská armáda incident vyšetruje.



Polícia uviedla, že útok poškodil budovy. So zraneniami bolo hospitalizovaných päť ľudí, napísal TOI s odvolaním na Rambamovu nemocnicu. Päť rakiet zasiahlo podľa miestnych médií izraelské mesto Tverja, ktoré leží približne 66 kilometrov východne od Haify.



Izraelská armáda v nedeľu informovala, že jej stíhačky zasiahli infraštruktúru Hizballáhu v Bejrúte. Dodala, že útočila aj na ciele hnutia na juhu a východe Libanonu vrátane skladov zbraní a odpaľovacích zariadení.



Izrael obvinil Hizballáh, že zámerne umiestnil svoje veliteľstvá a zbrane pod obytné budovy v centre Bejrútu a ohrozuje tak civilné obyvateľstvo.