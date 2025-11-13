Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael: Raziami v okolí Betlehema sa predišlo plánovaným útokom Hamasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Počas série operácií vykonaných v posledných týždňoch došlo aj k zaisteniu zbraní, dodali izraelské orgány vo vyhlásení.

Autor TASR
Tel Aviv/Betlehem 13. novembra (TASR) - Približne 40 členov palestínskeho militantného hnutia Hamas bolo zadržaných na Západnom brehu Jordánu, oznámili vo štvrtok izraelské úrady. Zadržaných zároveň obvinili z plánovania útokov na izraelských civilistov a bezpečnostný personál, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Razie sa uskutočnili v okolí mesta Betlehem a vďaka nim sa podarilo zabrániť bombovým útokom a útokom strelnými zbraňami, výsledkom ktorých mohlo byť množstvo obetí, uvádza sa v spoločnom vyhlásení izraelskej polície, armády a tajnej služby Šin Bet.

Počas série operácií vykonaných v posledných týždňoch došlo aj k zaisteniu zbraní, dodali izraelské orgány vo vyhlásení. Zadržaných označili za súčasť „veľkej teroristickej siete Hamasu pôsobiacej v oblasti Betlehema“.

„Rozbitie tejto siete zabránilo rozsiahlym útokom, ktoré by mohli viesť k značným stratám na životoch medzi izraelskými civilistami a bezpečnostnými silami,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Napätie na okupovanom Západnom brehu Jordánu eskalovalo od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pripomína DPA.

Podľa Palestínskej samosprávy bolo v Predjordánsku počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených potýčok a útokov zabitých viac než 1000 Palestínčanov. Ako píše nemecká agentúra, radikálni izraelskí osadníci čoraz častejšie útočia na Palestínčanov v Predjordánsku.
