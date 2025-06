Izrael repatrioval telo Thajčana zavlečeného do Gazy 7. októbra 2023

Jeruzalem 7. júna (TASR) - Izraelskí vojaci počas špeciálnej operácie armády a kontrarozviedky Šin Bet našli v palestínskom Pásme Gazy telo 36-ročného thajského rukojemníka Pintu Nattaponga. Oznámil to v sobotu úrad predsedu izraelskej vlády, informovala agentúra AFP.



Izraelská armáda predpokladá, že členovia palestínskych kománd Nattaponga uniesli živého z kibucu Nir Oz, ktorý bol 7. októbra 2023 jedným z cieľov počas vpádu palestínskych teroristických útokov. Thajčan bol pravdepodobne zavraždený v zajatí počas prvých mesiacov vojny.



Presné okolnosti a dátum jeho smrti nie sú v súčasnosti známe a sú predmetom vyšetrovania, doplnila armáda.



Vo vládnom vyhlásení sa uvádza, že Thajčana v zajatí zavraždili Brigády mudžáhidov – relatívne malá a nezávislá islamistická formácia, ktorá je zodpovedná aj za únos a vraždu ďalšej zajatej rukojemníčky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov, Ariela a Kfira, ako aj za zadržiavanie tiel rukojemníkov Gadiho Haggaia a Judith Weinsteinovej, ktorí boli zabití v deň vpádu palestínskych kománd.



Telo Nattaponga sa podarilo nájsť v piatok v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, spresnil izraelský minister obrany Joav Galant.



Nattapong patril do skupiny rukojemníkov, o ktorých život mal Izrael vážne obavy, hoci ich doposiaľ oficiálne nevyhlásil za mŕtvych, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda dodala, že operácia v Rafahu bola vykonaná na základe „presných spravodajských informácií“, ktoré Šin Bet získal z výsluchu zadržaného Palestínčana a z ďalších zdrojov.



Podľa armády Brigády mudžáhidov stále zadržiavajú telo ďalšieho cudzinca.



Pri cezhraničnom útoku kománd spájaných s palestínskym radikálnym hnutím Hamas bolo v kibucoch a v iných lokalitách na juhu Izraela zabitých asi 1200 ľudí. Hamas stále drží 56 rukojemníkov vrátane 55 z 251 zavlečených teroristickými komandami do Pásma Gazy 7. októbra 2023. Medzi nimi sú telá vyše 30 osôb, ktorých smrť potvrdila izraelská armáda. Ďalších 20 je pravdepodobne nažive. O osud troch ďalších sú vážne obavy, uviedol TOI.



Počas operácie izraelskej armády, ktorá bola reakciou na cezhraničný vpád palestínskych kománd, bolo v Pásme Gazy zabitých vyše 54.000 ľudí, uvádza ministerstvo zdravotníctva tejto palestínskej enklávy, ktorú ovláda Hamas. Od konca prímeria a začiatku novej izraelskej ofenzívy v polovici marca prišlo o život už viac ako 3000 obyvateľov Pásma Gazy.