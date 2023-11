Izraelské rodiny rukojemníkov žiadajú okamžitú dohodu s Hamasom

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Rodiny rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy vyzvali v utorok izraelskú vládu, aby ešte "dnes večer" dosiahla dohodu, ktorá zaistí prepustenie ich príbuzných zo zajatia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rodiny naliehavo žiadajú, aby vojnový (vládny) kabinet dnes večer schválil dohodu o návrate všetkých rukojemníkov z Gazy," uviedlo vo vyhlásení tzv. Fórum príbuzných rukojemníkov a nezvestných. Americký prezident Joe Biden medzičasom deklaroval nádej, že k takejto dohode o prepustení rukojemníkov dôjde.



Príbuzní a priatelia približne 240 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom sa zároveň v utorok vydali z Tel Avivu na takmer 70-kilometrový protestný pochod do Jeruzalema, aby takýmto spôsobom taktiež lobovali za oslobodenie svojich blízkych.



Pochodovať plánujú podľa organizátorov až k oficiálnemu sídlu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého zároveň žiadajú o stretnutie. "Stretnite sa s nami a vysvetlite nám, aké podmienky stanovil Izrael pre výmenu rukojemníkov," uvádza sa vo vyhlásení príbuzných rukojemníkov. Organizátori vyzvali všetkých Izraelčanov, aby sa k pochodu pridali a taktiež žiadali prepustenie unesených.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Štyria z rukojemníkov boli neskôr prepustení a jeden ďalší bol oslobodený počas vojenskej operácie, približuje agentúra DPA. Dosiaľ však nie je jasné, koľko zvyšných rukojemníkov je ešte nažive.