Rokovania o otázke súdnej reformy v Izraeli sa možno začnú už utorok

Tel Aviv 28. marca (TASR) - Izraelské politické strany začali vytvárať tímy vyjednávačov, ktoré vyšlú na rokovania o súdnej reforme. Schvaľovanie jej vládneho návrhu premiér Benjamin Netanjahu v pondelok pozastavil pod tlakom bezprecedentnej vlny protestov a vážnej vnútropolitickej krízy. Podľa denníka Maariv sa očakáva, že rokovania o kompromisnej podobe reformy justície sa začnú čoskoro, možno už v utorok, informuje TASR.



Netanjahu v pondelok večer vo svojom televíznom prejave k národu priznal, že štátom otriasajú rozpory, a oznámil, že prijatie legislatívy sa odkladá o mesiac. Uviedol, že sa chce "vyhnúť občianskej vojne" a bude hľadať kompromis s politickými oponentmi.



Prisľúbil, že počas letného zasadnutia parlamentu, ktoré sa začne 30. apríla, dosiahne "široký konsenzus" o reforme v justícii.



Zdôraznil súčasne, že reforma bude "tak či onak" prijatá, pričom povedie k obnoveniu rovnováhy medzi zložkami moci v Izraeli, ktorá sa podľa neho "vytratila".



Izraelský prezident Jicchak Herzog uvítal odklad schvaľovania návrhu reformy a označil to za "správnu vec", a ponúkol sa, že bude dohliadať na vyjednávacie tímy, ktorých úlohou je dospieť ku kompromisnému variantu návrhu reformy.



Ešte v pondelok večer Herzog absolvoval telefonáty s Netanjahuom a lídrami opozície Jairom Lapidom a Bennym Gancom a vyzval ich, aby pod záštitou jeho úradu začali "okamžitý proces rokovaní".



Spravodajský web Times of Israel (TOI) súčasne informoval, že napriek Netanjahuovmu prísľubu pozastaviť legislatívu koalícia v utorok predložila svoj sporný návrh zákona o vymenúvaní sudcov na záverečné hlasovanie, čo by jej umožnilo dať ho na schválenie Knesetu kedykoľvek neskôr.



Tajomník Knesetu pre spravodajský portál Ynetnew potvrdil, že ide o "technický krok". Vyjednávačka za opozičnú stranu Budúcnosť existuje (Ješ atid) Orna Barbivajová to však kritizovala, pričom tento krok koalície prirovnala k vyjednávaniu "s pištoľou pri hlave".



TOI dodal, že prezidentská kancelárie bude dohliadať na rokovania o reforme súdnictva už druhýkrát za niekoľko týždňov.



Prvé kolo takýchto rokovaní neprinieslo želaný výsledok, keďže koalícia odmietla zastaviť schvaľovanie návrhov na revíziu súdnictva a neskôr odmietla aj koncepciu, ktorý Herzog predstavil začiatkom tohto mesiaca ako kompromisné riešenie odobrené odborníkmi.



Na tomto prvom kole sa nezúčastnili ani zástupcovia proti sebe stojacich politických táborov - prezident sa namiesto toho vo veľkej miere spoliehal na tím akademických expertov, ktorí svoje návrhy konzultovali s predstaviteľmi koalície a opozície