Izrael rokuje o bezpečnostnej dohode so Sýriou, tvrdí Netanjahu
Autor TASR
Tel Aviv 25. septembra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v stredu oznámila, že prebiehajú rokovania o bezpečnostnej dohode medzi Izraelom a Sýriou. Ich závery budú závisieť od zabezpečenia záujmov Izraela, ktoré zahŕňajú demilitarizáciu juhozápadnej Sýrie a bezpečnosť drúzskej komunity v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Sýria pod tlakom Spojených štátov urýchľuje rokovania s Izraelom o bezpečnostnom pakte. Zdroje oboznámené s rokovaniami tvrdia, že Damask dúfa, že takýto pakt zvráti nedávne obsadenie sýrskeho územia Izraelom, no ktorý by výrazne zaostával za plnohodnotnou mierovou zmluvou.
Netanjahu už v nedeľu povedal, že došlo k pokroku v súvislosti s bezpečnostnou dohodou so Sýriou.
DPA informuje, že rokovania medzi týmito dvoma štátmi prebiehajú neverejne už mesiace. Sýrske zdroje tvrdia, že minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v auguste v Paríži stretol s izraelskou delegáciou.
Sýrsky dočasný prezident Ahmad Šara taktiež potvrdil, že prebiehajú rokovania. Možná dohoda s Tel Avivom by však podľa neho neznamenala normalizáciu vzťahov s Izraelom.
Rokovania sú zamerané na upravenie prítomnosti sýrskych a izraelských vojenských a bezpečnostných síl v pohraničnej oblasti. Izrael chce zabrániť tomu, aby sa v pohraničnej oblasti usadili Iránom podporované milície alebo ozbrojené islamistické skupiny, ktoré sú nepriateľské voči Izraelu.
Odkedy islamisti vedení skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) Ahmada Šaru v decembri 2024 zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, podnikol Izrael stovky útokov na ciele v Sýrii. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že počas týchto útokov zničili sklady zbraní a vojenské vybavenie.
Reuters konštatuje, že Izrael a Sýria sú napriek občasným prímeriam technicky vo vojne od od roku 1948 - od vzniku izraelského štátu, ktorý Sýria neuznáva.
