Izrael rokuje o prímerí v Libanone, armáda podnikla nálet na Bejrút

Bejrút 26. novembra (TASR) - Libanonské médiá v utorok popoludní informovali, že krátko po 22.00 h miestneho času bude vydané spoločné americko-francúzske vyhlásenie o dosiahnutí dohody o prímerí v Libanone. S odvolaním sa na libanonskú televíziu al-Džadád o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Libanonský zdroj dodal, že zhruba v rovnakom čase libanonský premiér Nadžíb Mikátí vydá stanovisko, v ktorom privíta zastavenie paľby.



Medzičasom sa na svojom rokovaní zišiel už aj izraelský bezpečnostný kabinet, ktorý by mal spomínanú dohodu o prímerí odsúhlasiť.



Nemenované izraelské zdroje tvrdia, že schválenie dohody o prímerí by mal oznámil americký prezident Joe Biden. Prímerie by malo začať platiť v stredu ráno, doplnil TOI.



Izraelská armáda napriek správam o skorom vyhlásení prímeria v utorok pokračuje vo svojej vojenskej operácii proti baštám Hizballáhu v Libanone.



TOI spresnil, že izraelská armáda popoludní podnikla nálet na južné predmestia Bejrútu, pričom zaútočila na 20 lokalít spájaných s Hizballáhom. Tento údajne len dve minúty trvajúci nálet vykonalo osem bojových lietadiel.



Sedem budov, na ktoré boli útoky podľa TOI zamerané, využíval Hizballáh údajne na správu a skladovanie finančných prostriedkov. Ďalších 13 miest zahŕňalo centrum vzdušných síl Hizballáhu, veliteľskú miestnosť spravodajskej divízie, sklady zbraní a ďalšiu vojenskú infraštruktúru. Izraelská armáda pred samotným vykonaním útokov vydala varovanie pre civilistov žijúcich v okolí.



TOI súčasne dodal, že v Izraeli sú tiež obavy z útoku - sirény varujúce pred možným raketovým útokom z Libanonu sa popoludní rozozvučali napr. v stredoizraelskom prístavnom meste Haifa.



Najnovší vývoj na Blízkom východe v utorok komentovali aj ministri zahraničných vecí skupiny G7, ktorí na svojom stretnutí pri Ríme vyjadrili plnú podporu okamžitému prímeriu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Argumentovali, že nastal čas dospieť k diplomatickému riešeniu situácie v Libanone.



Šéfovia diplomacií krajín G7 súčasne odsúdili nedávne útoky na mierovú misiu OSN v Libanone (UNIFIL) a vyjadrili podporu Agentúre OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA), pričom pripomenuli, že zohráva v regióne "životne dôležitú úlohu".