Izraelčania dostanú 30 miliónov bezplatných antigénových testov

Tel Aviv 18. januára (TASR) - Izrael rozdá svojim občanom do 30 miliónov bezplatných rýchlotestov na koronavírus. Ponuka je predovšetkým zameraná na finančne slabšie skupiny obyvateľstva, uviedla v utorok izraelská vláda. Informovala o tom agentúra DPA.



Antigénové testy na koronavírus tak prioritne dostanú predovšetkým školáci, rodiny v núdzi, študenti a seniori. Ich rozdeľovanie, ktoré bude mať okrem iných na starosti ministerstvo pre sociálnu pomoc, by sa malo začať na budúci týždeň.



Izrael v dôsledku preťaženia testovacích miest predminulý týždeň do veľkej miery obmedzil povinnosť preukazovať sa negatívnymi PCR testami na koronavírus, pripomína DPA. Rozsiahle skupiny obyvateľstva tak odvtedy musia podstúpiť antigénové testy v prípade, že sa dostali do kontaktu s infikovanou osobou.



Cena antigénového testu v Izraeli je šesť eur. Podľa mediálnych informácií sa tamojšia vláda usiluje o jej zníženie.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu minulého týždňa stúpol v Izraeli na takmer 50.000 denne, píše DPA. Izraelské ministerstvo zdravotníctva od nedeľných večerných hodín už nezverejnilo žiadne nové čísla. Podľa médií bola dôvodom preťaženosť systému v dôsledku príliš vysokého počtu nových prípadov.



Podľa údajov izraelského rezortu zdravotníctva v súčasnosti považujú za plne zaočkovaných už len zhruba 62 percent z 9,4 milióna obyvateľov krajiny.