Izrael rozpustil parlament, povedie to k ďalším voľbám

Tel Aviv 23. decembra (TASR) - Izrael v priebehu dvoch rokov usporiada už štvrté parlamentné voľby po tom, ako vládnuca koalícia v utorok nedosiahla dohodu o štátnom rozpočte. Informovala o tom v noci an stredu tlačová agentúra DPA.



Parlament sa automaticky rozpustil o 23.00 h SEČ, keď vypršal konečný termín schválenia rozpočtu. Predpokladá sa, že voľby sa uskutočnia 23. marca 2021.



Vláda medzitým schválila návrh ministerstva financií na rozpočtové usporiadanie, ktoré sa označuje ako "priebežný rozpočet" na rok 2021.



Líder strany Likud, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, a minister obrany Benjamin Ganc - šéf strany Kachol lavan (Modrobiela) - sa vzájomne obviňujú z pádu svojej vlády národnej jednoty.



"Likud nechcela voľby, a opakovane sme hlasovali proti nim," vyhlásil Netanjahu v televíznom prejave, pričom odštartoval predvolebnú kampaň so sľubom, že jeho strana zvíťazí.



"Netanjahu nás vťahuje do volieb, len aby sa nedostal pred súd," napísal Gantz na sociálnej sieti Twitter.



Ganc a ďalší kritici obviňujú premiéra z politických rozhodnutí s cieľom vyhnúť sa odsúdeniu v jeho prebiehajúcom procese s korupciou. Netanjahu bol obvinený z podvodu, podplácania a porušenia dôvery.



Koalícia medzi rivalmi Netanjahuom a Gancom, ktorá sa vytvorila v dôsledku koronavírusovej krízy, čelí od začiatku problémom. Napätie sa však nedávno zvýšilo a každý obviňuje toho druhého z porušovania koaličnej dohody.



Dohoda stanovila, že vláda musí schváliť dvojročný rozpočet na roky 2020 a 2021. Netanjahu sa toho však vzdal a s odvolaním sa na koronavírusovú krízu argumentoval prijatím rozpočtu iba na súčasný rok.



Budúce voľby budú pravdepodobne stáť Netanjahua aj Ganca hlasy, čiastočne kvôli vytvoreniu strany Nová nádej.



Podľa prieskumov sa Gancova Modrobiela nachádza tesne nad prahom zvoliteľnosti. Predpokladá sa, že Likud bude stále najväčšou stranou, ale pre Netanjahua bude ťažké vytvoriť koalíciu.