Rozsiahla štúdia potvrdila 94-percentnú účinnosť vakcíny Pfizer

Jeruzalem/Washington 25. februára (TASR) - Vakcína proti chorobe COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech má účinnosť 94 percent, pokiaľ ide o pokles symptomatických prípadov nákazy. Vyplýva to z recenzovanej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 1,2 miliónov obyvateľov Izraela, informovala v stredu agentúra AFP.



Podľa štúdie, zverejnenej v stredu vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine, skúmaná očkovacia látka navyše poskytuje ochranu nielen pred príznakmi COVID-19, avšak aj pred samotnou nákazou koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý túto pľúcnu chorobu spôsobuje.



Výskum sa uskutočnil medzi 20. decembrom 2020 a 1. februárom 2021, teda v čase, keď sa v židovskom štáte vo veľkej miere šíril takzvaný britský variant koronavírusu, ktorý je považovaný za nákazlivejší, pripomína AFP.



Vedci porovnávali zdravotný stav zaočkovaných účastníkov štúdie s kontrolnou skupinou nezaočkovaných osôb. Následne zaznamenali ich zdravotný stav najprv 14 až 20 dní po prvej dávke očkovacej látky a potom ešte raz najmenej sedem dní po druhej dávke.



Jedna dávka vakcíny poskytla ochranu pred symptomatickým priebehom ochorenia COVID-19 57-percentám účastníkov. Sedem dní po druhej dávke sa však toto číslo zvýšilo na 94 percent. Vedci zároveň zaznamenali u zaočkovaných osôb zníženie výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 o až 92 percent.



Nedávno bola zverejnená iná, taktiež recenzovaná štúdia, podľa ktorej jedna dávka vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech poskytla ochranu pred symptomatickým priebehom ochorenia COVID-19 až 85-tim percentám účastníkov. Tohto výskumu sa však zúčastnilo len 7000 zdravotníkov Šebovej nemocnica pri Tel Avive, najväčšej kliniky v Izraeli.