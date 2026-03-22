Izrael rozšíri cielené pozemné operácie v Libanone, oznámil veliteľ
Armádny hovorca Effie Defrin v separátnom vyhlásení uviedol, že rozšírenie pozemných operácií sa začne v nadchádzajúcom týždni.
Autor TASR
Jeruzalem 22. marca (TASR) - Izraelská armáda rozšíri svoje pozemné operácie proti hnutiu Hizballáh v Libanone, uviedol v nedeľu náčelník generálneho štábu Ejal Zamir. Upozornil, že táto ofenzíva je stále v počiatočných fázach, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.
„Operácia proti teroristickej organizácii Hizballáh sa len začala... Je to dlhá operácia,“ uviedol Zamir vo vyhlásení. „V súčasnosti sa pripravujeme na pokračovanie cielených pozemných operácií a úderov podľa vypracovaného plánu,“ doplnil.
Armádny hovorca Effie Defrin v separátnom vyhlásení uviedol, že rozšírenie pozemných operácií sa začne v nadchádzajúcom týždni. „Začneme posilňovať našu prítomnosť a zvyšovať ochranu našich občanov“ v severnom Izraeli, priblížil s tým, že cieľom je okrem iného zabrániť priamemu ostreľovaniu izraelských komunít.
Vyjadrenia predstaviteľov armády prišli po tom, ako Izrael v nedeľu zasiahol v južnom Libanone ďalšie ciele vrátane dôležitého mosta podľa neho využívaného Hizballáhom. Libanonský prezident Džúzíf Awn izraelské útoky na mosty a infraštruktúru v južnom Libanone odsúdil a označil ich za „predzvesť“ pozemnej invázie.
„V uplynulých týždňoch sme dosiahli významné úspechy - zasiahli sme viac ako 2000 cieľov, desiatky skladov zbraní a eliminovali stovky teroristov,“ uviedol Zamir. „Nezastavíme sa, kým nebude hrozba odtlačená od hranice a nebude zaistená dlhodobá bezpečnosť pre obyvateľov severného Izraela,“ dodal.
