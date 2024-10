Izrael rozšíril svoju operáciu aj na pobrežnú zónu na juhu Libanonu

Jeruzalem 8. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že podnikla cielené nálety proti baštám a infraštruktúre proiránskeho militantného hnutia Hizballáh na juhozápade Libanonu, pričom po nasadení ďalších vojakov rozšírila svoje pozemné operácie aj pozdĺž pobrežia krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Armáda pritom v noci na utorok pokračovala v náletoch na južné predmestia Bejrútu a južný Libanon vrátane dedín na pobreží Stredozemného mora. V utorok o tom na svojom webe informoval libanonský spravodajský denník L'Orient-Le Jour.



K týmto útokom došlo krátko po tom, ako izraelská armáda oznámila, že sa pripravuje na rozšírenie svojich operácií proti proiránskemu hnutiu Hizballáh aj v "pobrežnej zóne" južného Libanonu, ktorej obyvateľov vyzvala nechodiť na pláže ani k moru.



Podľa libanonskej tlačovej agentúry ANI rybári medzičasom už premiestnili svoje lode do oblastí ležiacich severne od rieky Awalí.



Izraelská armáda vydala svoje varovanie pre časť pobrežia od mestečka Rás Nákúra po prístavné mesto Sidon (známe aj pod názvom Saida). Jej po arabsky hovoriaci hovorca Avichaj Adrai v statuse zverejnenom na sieti X objasnil, že v dôsledku "zintenzívnenia aktivít Hizballáhu v regióne je izraelská armáda donútená pripraviť operácie v libanonských vodách".



Izraelská armáda premiestnila na juh Libanonu už aj svoju 146. divíziu, ktorá sa tam po boku troch iných divízií zapája do "obmedzenej, lokalizovanej a cielenej operácie" proti štábom a infraštruktúre Hizballáhu, informovala v utorok agentúra AFP.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) je do pozemnej ofenzívy izraelskej armády nasadených teraz pravdepodobne viac ako 15.000 vojakov.



Izraelské pozemné operácie v južnom Libanone opisuje ich velenie ako "obmedzené, lokalizované a cielené" s cieľom zničiť infraštruktúru Hizballáhu v pohraničnej oblasti, najmä však v dedinách susediacich s Izraelom, a umožniť tak obyvateľom zo severu Izraela, aby sa vrátili do svojich domovov, odkiaľ boli po zintenzívnení cezhraničných prestreliek evakuovaní.