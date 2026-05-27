Izrael rozširuje ofenzívu v Libanone, prvýkrát vyzval na evakuáciu
Autor TASR
Tel Aviv 27. mája (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v stredu oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrání vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od tohto toku. Od začiatku prímeria ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon, informoval denník The Times of Israel (TOI).
Izraelské ozbrojené sily prostredníctvom svojho hovorcu už skôr v stredu vyzvali obyvateľov mesta Súr a okolitých oblastí v južnom Libanone, aby okamžite opustili svoje domovy a presunuli sa na sever od rieky Zahrání. Tá leží ďalej na sever od rieky Lítání.
„Vyzývame všetkých obyvateľov južného Libanonu, aby sa držali ďalej od členov Hizballáhu, ich zariadení a bojovej techniky,“ uviedol hovorca armády Avichaj Adrai.
Proiránske hnutie Hizballáh v stredu potvrdilo, že v meste Zawtar aš-Šarkíja severne od rieky Lítání zvádza boje s izraelskou armádou.
IDF v uplynulých dňoch vydala sériu evakuačných výziev, ktoré sa však týkali konkrétnych miest a obcí. Stredajšie oznámenie je prvým varovaním od začiatku prímeria zo 16. apríla, ktoré platí pre celú oblasť južného Libanonu, uviedol denník TOI, podľa ktorého sa pokoj zbraní už z veľkej časti rozpadol.
