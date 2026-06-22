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Izrael ruší obmedzenia pri severnej hranici
Situácia v Libanone bola hlavnou témou nedeľňajšieho prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku.
Autor TASR
Jeruzalem 22. júna (TASR) - Izrael v nedeľu oznámil, že zruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s militantným hnutím Hizballáh v Libanone. Urobí tak po utíšení bojov po predošlej eskalácii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Od 6.00 h v pondelok 22. júna 2026 budú v oblasti línie konfrontácie zrušené všetky obmedzenia,“ uviedla izraelská armáda. Dodala, že pohraničné komunity „prejdú na úroveň plnej aktivity bez obmedzení namiesto úrovne čiastočnej aktivity“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela i všetkých občanov krajiny.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim v reakcii odmietol zachovanie izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanone, ktorá siaha asi desať kilometrov do libanonského územia pozdĺž spoločných hraníc.
Hizballáh, spojenec Teheránu, zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe začiatkom marca, keď v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu začal odpaľovať rakety na Izrael.
Situácia v Libanone bola hlavnou témou nedeľňajšieho prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku.
Netanjahu neskôr povedal, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabrániť Iránu v získaní jadrovej zbrane. „Zabránili sme Iránu uskutočniť plán nášho zničenia a dnes by mali atómovú bombu na to, aby to urobili,“ vyhlásil.
Americko-izraelské útoky podľa Netanjahua tvrdo zasiahli iránske Revolučné gardy a vytvorili podmienky na pád režimu v Teheráne. „To bude skutočné víťazstvo, keď Iránci vezmú svoj osud do vlastných rúk a zvrhnú tento brutálny režim, ktorý terorizuje ich a zvyšok sveta,“ uviedol Netanjahu. V súvislosti s Hizballáhom dodal, že keď tento zástupca Iránu už nebude hrozbou, keď bude odzbrojený, potom bude mier v Libanone.
„Od 6.00 h v pondelok 22. júna 2026 budú v oblasti línie konfrontácie zrušené všetky obmedzenia,“ uviedla izraelská armáda. Dodala, že pohraničné komunity „prejdú na úroveň plnej aktivity bez obmedzení namiesto úrovne čiastočnej aktivity“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela i všetkých občanov krajiny.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim v reakcii odmietol zachovanie izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanone, ktorá siaha asi desať kilometrov do libanonského územia pozdĺž spoločných hraníc.
Hizballáh, spojenec Teheránu, zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe začiatkom marca, keď v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu začal odpaľovať rakety na Izrael.
Situácia v Libanone bola hlavnou témou nedeľňajšieho prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku.
Netanjahu neskôr povedal, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabrániť Iránu v získaní jadrovej zbrane. „Zabránili sme Iránu uskutočniť plán nášho zničenia a dnes by mali atómovú bombu na to, aby to urobili,“ vyhlásil.
Americko-izraelské útoky podľa Netanjahua tvrdo zasiahli iránske Revolučné gardy a vytvorili podmienky na pád režimu v Teheráne. „To bude skutočné víťazstvo, keď Iránci vezmú svoj osud do vlastných rúk a zvrhnú tento brutálny režim, ktorý terorizuje ich a zvyšok sveta,“ uviedol Netanjahu. V súvislosti s Hizballáhom dodal, že keď tento zástupca Iránu už nebude hrozbou, keď bude odzbrojený, potom bude mier v Libanone.