Izrael ruší pobyty školákov v Poľsku pre neúplné učivo o holokauste

Jeruzalem 17. júna (TASR) - Izrael sa rozhodol zrušiť tohtoročné letné vzdelávacie výlety stredoškolákov do Poľska. Ako dôvod uviedol, že poľská vláda sa snaží izraelským študentom poskytnúť neúplné učivo týkajúce sa holokaustu. Vo štvrtok to vyhlásil izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Lapidove vyhlásenie opätovne zvýšilo napätie medzi Izraelom a Poľskom, ktoré sa sporia v súvislosti s tým, ako sa Poľsko počas holokaustu zaobchádzalo so svojimi židovskými občanmi. Podľa jeho slov sa totiž Poľsko snaží, aby sa izraelskí študenti nedozvedeli o kolaborácii niektorých poľských občanov s nacistami.



"Chceli diktovať, čo sa izraelské deti na exkurziách v Poľsku budú učiť, a čo sa učiť nebudú," vyhlásil Lapid.



Poľsko bolo prvou krajinou, ktorú napadlo a okupovalo Nemecko pod vedením Adolfa Hitlera. Nikdy nemalo kolaborantskú vládu, pričom členovia poľského odboja a vlády v exile sa snažili upozorňovať zvyšok sveta na masové vraždenie židov a pomáhať im, pri čom veľakrát riskovali vlastný život, pripomína AP.



Odborníci na holokaust však zozbierali dôkazy o tom, že niektorí poľskí dedinčania zabíjali židov, ktorí sa snažili utiecť pred nacistami, ďalší Poliaci si zase za pomoc pýtali od židov peniaze, informuje AP.



Tieto protichodné svedectvá spôsobili medzi Izraelom a Poľskom napäté vzťahy.



Na vyhlásenie Lapida reagoval aj námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski, podľa ktorého treba celý koncept izraelských vzdelávacích pobytov v Poľsku prekopať. Súčasný model údajne "napomáha falošným stereotypom a zhoršuje tak poľsko-izraelské vzťahy".



Izraelskí stredoškoláci zvykli cestovať do Poľska, aby navštívili tamojšie bývalé koncentračné tábory a dovzdelávali sa o holokauste. Pred pandémiou sa na takýchto exkurziách zúčastnilo ročne približne 40.000 študentov.