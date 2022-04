Izrael ruší povinné nosenie rúšok v interiéroch

Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Izrael ruší povinné nosenie rúšok vo väčšine vnútorných priestorov po tom, ako v krajine prudko klesol počet prípadov nákazy koronavírusom. Oznámili to v stredu izraelský premiér Naftali Bennett a minister zdravotníctva Nican Horowitz. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Toto nové pravidlo vstúpi do platnosti v sobotu. Obyvatelia Izraela však aj po uvoľnení tohto opatrenia budú musieť nosiť rúška na miestach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, a v domovoch sociálnych služieb. Nosenie rúšok bude tiež povinné na letiskách a pre osoby, ktoré mali pozitívny test na koronavírus a sú na ceste na miesto, kde sa budú izolovať.



Povinné nosenie rúšok v interiéroch bolo na krátky čas v Izraeli zrušené aj vlani, avšak rýchlo sa vrátilo späť do platnosti po tom, ako v krajine opäť začal stúpať počet prípadov nákazy koronavírusom.



Podľa údajov izraelského ministerstva zdravotníctva zaznamenali v krajine v stredu 4582 novonakazených. V januári pritom židovský štát denne hlásil v priemere približne 85.000 nových prípadov nákazy. V Izraeli, ktorý má 9,4 milióna obyvateľov, je za plne zaočkovaných považovaných približne 64 percent obyvateľov.