Izrael ruší výnimku umožňujúcu spoluprácu s palestínskymi bankami

Jeruzalem 11. júna (TASR) - Izraelský minister financií Becalel Smotrič v utorok nariadil zrušenie výnimky pre spoluprácu medzi izraelskými a palestínskymi bankami, čo ohrozí palestínsky bankový systém. Smotrič doplnil, že toto rozhodnutie je reakciou na „delegatimizačnú kampaň“ Palestínskej samosprávy proti Izraelu vedenú na celom svete, uviedla agentúra Reuters, píše TASR.



Táto výnimka umožňovala izraelským bankám spracovávať platby v šekeloch za služby a platy viazané na Palestínsku samosprávu bez rizika obvinenia z prania špinavých peňazí či financovania extrémizmu. Bez tejto výnimky by boli palestínske banky odrezané od izraelského finančného systému.



Rozhodnutie izraelskej vlády prichádza v čase, keď Palestínska samospráva čelí narastajúcemu finančnému tlaku spôsobenému spomalením pomoci, obmedzením systému prevodov daňových príjmov zo strany Izraela a poklesom príspevkov od Palestínčanov, ktorí boli v dôsledku vojny v Gaze vyradení z izraelského pracovného trhu.



Prichádza tiež len niekoľko hodín po tom, čo Spojené kráľovstvo a štyri ďalšie krajiny uvalili na Smotriča a jeho ministerského kolegu Itamara Ben Gvira sankcie za podnecovanie násilia na Západnom brehu Jordánu. Sankcie zahŕňajú zmrazenie ich majetku a zákazy cestovania.



Medzičasom už bývalá americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že odpojenie palestínskych bánk od izraelských by mohlo vyvolať humanitárnu krízu.



Prevažná väčšina finančných transakcií na Západnom brehu sa uskutočňuje v izraelských šekeloch, pretože Palestínska samospráva nemá vlastnú centrálnu banku a ani vlastnú menu, doplnila agentúra AFP.



Izraelská armáda zostrelila ďalšiu raketu vypálenú z Jemenu





Izraelská protivzdušná obrana v utorok večer zneškodnila balistickú strelu, ktorú smerom na Izrael vypálili jemenskí povstalci podporovaní Iránom, informovala v noci na stredu agentúra AFP, píše TASR.



K tomuto raketovému útoku došlo len niekoľko hodín po tom, čo izraelské korvety zasiahli povstalcami ovládaný jemenský prístav Hudajdá. Zo strany Izraela bol tento útok reakciou na opakované útoky húsijských povstalcov na izraelské územie.



Strela vypálená v utorok na Izrael sa po zásahu stíhacou raketou rozpadla na viacero častí, čo viedlo izraelské letectvo k vypusteniu ďalších stíhacích rakiet na zostrelenie týchto úlomkov, uviedol vojenský predstaviteľ pre spravodajský web The Times of Israel (TOI).



TOI pripomenul, že v minulosti sa stalo, že neporušené hlavice z čiastočne zachytených rakiet vypálených húsíami dopadli na zem a spôsobili škody.



Po útoku neboli hlásení žiadni zranení. Úlomky zachytenej rakety alebo stíhacích rakiet dopadli blízko Jeruzalema a na Západný breh Jordánu a nespôsobili žiadne väčšie škody.



Húsíovia začali útočiť na Izrael a lode v Červenom mori v novembri 2023 - mesiac po masakre spáchanej 7. októbra 2023 teroristickými komandami napojenými na palestínske militantné hnutie Hamas na juhu Izraela.



Proiránski jemenskí povstalci zastavili paľbu, keď v januári 2025 nastalo medzi Izraelom a Hamasom prímerie. Dovtedy húsíovia vypálili na Izrael viac ako 40 balistických rakiet a desiatky útočných dronov a riadených striel, vrátane jednej, ktorá v júli v Tel Avive zabila civilistu a zranila niekoľko ďalších, čo vyvolalo prvý izraelský útok v Jemene.



Od 18. marca, keď izraelské jednotky obnovili v Pásme Gazy svoju ofenzívu proti Hamasu, húsíovia na Izrael vypálili 48 balistických rakiet a najmenej 11 dronov, uviedol TOI.