Izrael sa kvalifikoval do finále piesňovej súťaže Veľká cena Eurovízie

Malmö 10. mája (TASR) - Izraelská speváčka Eden Golanová vo štvrtok postúpila do sobotňajšieho finále súťaže Veľká cena Eurovízie, informovala v noci na piatok agentúra AFP.



Izraelčanka sa do finále kvalifikovala napriek výzvam časti aktivistov a verejnosti, že interpretovi z Izraela by z dôvodu vojny v Pásme Gazy nemala byť tento rok vôbec umožnená účasť na hudobnom festivale.



V uliciach mesta Malmö to vo štvrtok podvečer žiadalo takmer 12.000 ľudí. Niektorí z demonštrantov pre AFP uviedli, že organizátor súťaže - Európska vysielacia únia (EBU) - mal v prípade Izraela postupovať rovnako ako v roku 2022, keď z nej pre vojnu rozpútanú voči Ukrajine vylúčil Rusko. Ďalší protest proti účasti Izraela v piesňovej súťaži je avizovaný na sobotu, deň finálovej súťaže.



Paralelne sa vo štvrtok večer v Malmö konalo proizraelské zhromaždenie, ktoré však bolo menej početné, doplnil denník The Times of Israel.



Golanová súťažila s piesňou Hurricane (Hurikán). Musela ju čiastočne prerobiť a dostala aj nový názov, pretože organizátori pôvodnú verziu označili za príliš politickú. V stredu večer Golanovú publikum vypískalo počas javiskovej kostýmovej generálky.



Do sobotňajšieho finále tak zo štvrtkového druhého semifinále postúpili zástupcovia Lotyšska, Rakúska, Holandska, Nórska, Izraela, Grécka, Estónska, Švajčiarska, Gruzínska a Arménska.



Postupujúcimi z utorka večera, keď sa konalo prvé semifinále, sú: Srbsko, Portugalsko, Slovinsko, Ukrajina, Litva, Fínsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko a Luxembursko.



K tejto dvadsiatke krajín sa pridá ešte šesť automaticky kvalifikovaných: päť členov tzv. veľkej päťky - čo sú najväčší finanční prispievatelia do EBU: Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko - a Švédsko ako víťaz minulého ročníka prehliadky Eurovízie.