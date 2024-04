Izrael sa neobával zamestnancov agentúry OSN, ukázalo vyšetrovanie

New York 22. apríla (TASR) - Nezávislé vyšetrovanie neutrality Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) ukázalo, že Izrael nikdy nevyjadril obavy zo zamestnancov UNRWA, ktorých zoznam dostáva každoročne od roku 2011. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním na výsledky vyšetrovania, ktoré boli zverejnené v pondelok.



Nezávislá komisia vedená francúzskou ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou v rozsiahlej 48-stranovej správe uviedla, že UNRWA má "rázne" postupy na dodržiavanie zásady neutrality OSN. Zároveň však našla vážne nedostatky v ich uplatňované vrátane verejných vyjadrení politických názorov zo strany zamestnancov UNRWA, učebníc s "problematickým obsahom" a odborov zamestnancov, ktoré narúšajú jej činnosť.



V správe sa uvádza, že v rokoch 2017 až 2022 sa počet obvinení z porušenia neutrality UNRWA pohyboval v rozmedzí od 7 do 55. Medzi januárom 2022 a februárom 2024 však OSN dostala 151 obvinení, z ktorých väčšina sa týkala príspevkov na sociálnych sieťach "zverejnených z externých zdrojov", skonštatovala komisia.



Nezávislý panel v kľúčovej časti o neutralite zamestnancov uviedol, že UNRWA zdieľa s hostiteľskými krajinami zoznamy svojich 32.000 zamestnancov vrátane približne 13.000 zamestnancov pôsobiacich v Pásme Gazy. Dodala, že Izrael nikdy nevyjadril znepokojenie a informoval členov komisie, že zoznam nepovažuje za "proces kontroly alebo preverovania", ale skôr za postup registrácie diplomatov.



Komisia uviedla, že Izrael zatiaľ neposkytol žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho verejné tvrdenia, že značný počet zamestnancov UNRWA je členom teroristických organizácií.



Generálny tajomník OSN António Guterres nariadil vnútornému kontrolnému úradu OSN, aby vyšetril izraelské obvinenia, že 12 zamestnancov UNRWA sa podieľalo na útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Vyšetrovanie zatiaľ nebolo ukončené. Na základe týchto obvinení sa niektoré krajiny vrátane USA rozhodli pozastaviť financovanie UNRWA.



Šéfka francúzskej diplomacie pri zverejnené správy žiadala izraelskú vládu, aby výsledky neznevažovala. "Samozrejme, že zistíte, že je nedostatočná, ale prosím, vezmite ju na vedomie. Prinesie dobro, ak sa zrealizuje všetko, čo odporúčame," vysvetlila.



"Colonnovej správa ignoruje závažnosť problému a ponúka kozmetické riešenia, ktoré neriešia obrovský rozsah infiltrácie Hamasu do UNRWA," reagoval hovorca izraelského rezortu diplomacie. "Takto nevyzerá dôkladná správa. Takto vyzerá snaha vyhnúť sa problému a neriešiť ho priamo," dodal.