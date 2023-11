Izrael sa nezúčastní na parížskej humanitárnej konferencii pre Gazu

Paríž 8. novembra (TASR) - Izraelskí predstavitelia sa nezúčastnia na štvrtkovej humanitárnej konferencii pre pásmo Gazy v Paríži, ktorú organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Uviedol to v stredu Elyzejský palác.



Izrael má napriek avizovanej neúčasti na konferencii rovnako ako iné krajiny "záujem na zlepšení humanitárnej situácie v Gaze", povedal v stredu novinárom predstaviteľ Macronovej kancelárie, ktorý si neželal byť menovaný. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Francúzsky prezident v utorok rokoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a hovoriť budú znova po skončení konferencie, informoval Elyzejský palác.



Macron telefonoval v utorok aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a katarským emirom Tamímom bin Hamadom al-Sáním, dodal. Katar a Egypt zohrávajú kľúčovú úlohu pri snahách dostať viac pomoci do pásma Gazy.



Vojna v pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali 1400 mŕtvych. Ďalších vyše 240 ľudí zavliekli militanti do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Úrady riadené Hamasom po odvetných izraelských útokoch na Gazu doteraz informovali o viac ako 10.000 mŕtvych. Izraelská armáda v súvislosti s obeťami vojny v Gaze uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Štvrtková humanitárna konferencia pre Gazu bola zorganizovaná narýchlo v rámci každoročného Parížskeho mierového fóra, ktoré sa uskutoční 10. a 11. novembra, píše AFP.



Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyzýva na dočasné prímerie alebo "prestávku" v bojoch medzi Izraelom a Hamasom, aby mohla byť poskytnutá pomoc civilistom v pásme Gazy.



Netanjahu v utorok večer zopakoval, že k prímeriu v bojoch Izraela s Hamasom ani k dodávkam paliva do Gazy nedôjde, pokým palestínski militanti neprepustia unesených rukojemníkov.