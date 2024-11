Izrael sa odvolá proti zatykačom na Netanjahua a Galanta

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Izrael v stredu informoval Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, že sa odvolá proti vydaniu zatýkacieho rozkazu na svojho premiéra Benjamina Netanjahua a exministra obrany Joava Galanta. Oznámil to v stredu Netanjahuov úrad, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Izrael dnes Medzinárodnému trestnému súdu oznámil svoj zámere odvolať sa a požiadal o odklad výkonu zatýkacích rozkazov," uviedol Netanjahuov úrad.



Izraelský premiér podotkol, že americký republikánsky senátor Lindsay Graham ho informoval o "sérii opatrení, ktoré sa snaží presadiť v Kongrese USA proti Medzinárodnému trestnému súdu a krajinám, ktoré s ním budú spolupracovať".



Graham pred niekoľkými dňami navrhol, aby v prípade, že nejaký štát v súlade so zatykačom ICC zatkne izraelských predstaviteľov, naň Spojené štáty uvalili sankcie. "Budete si musieť vybrať medzi gaunerským ICC a Amerikou," vystríhal Graham.



ICC so sídlom v Haagu vydal minulý týždeň zatykače okrem Netanjahua a Galanta aj na vodcu ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Dajfa pre podozrenia zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Pásme Gazy. Dajf je však podľa Izraela už niekoľko mesiacov po smrti, i keď Hamas jeho úmrtie nepotvrdil.



Rozhodnutie ICC vydať zatykače na izraelských predstaviteľov kritizovalo viacero krajín na čele s USA, ktoré však jurisdikciu súdu neuznávajú. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na rozhodnutie ICC pozval izraelského premiéra na návštevu Maďarska a zaručil sa mu, že ho maďarské orgány nezatknú.



Krajiny ako Taliansko a Británia však upozornili, že ak by Netanjahu vstúpil na ich územie, svoje záväzky voči ICC dodržia a zatknú ho.