Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026Meniny má Marcel
< sekcia Zahraničie

Izrael sa ospravedlnil po tom, čo vojak zničil sochu Ježiša v Libanone

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Tel Aviv 20. apríla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa v pondelok ospravedlnil kresťanom po tom, čo vojak izraelskej armády poškodil sochu Ježiša Krista v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Poškodenie kresťanského náboženského symbolu vojakom (izraelských obranných síl) IDF v južnom Libanone je závažné a hanebné,“ uviedol Saar vo svojom príspevku na sociálnej sieti X.

Šéf diplomacie ďalej vyzdvihol IDF za odsúdenie incidentu a začatie vyšetrovania, pričom zdôraznil, že „tento hanebný čin je v úplnom rozpore s našimi hodnotami“.

„Ospravedlňujeme sa za tento incident každému kresťanovi, ktorého city boli zranené,“ dodal Saar.

Do diskusie sa zapojil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý vyjadril „ľútosť nad incidentom a nad akoukoľvek ujmou, ktorú to spôsobilo veriacim v Libanone a po celom svete“.

Izraelská armáda v nedeľu na sociálnych sieťach potvrdila, že „vojak IDF pôsobiaci v južnom Libanone“ poškodil kresťanský symbol, v súvislosti s fotografiou zverejnenou v ten deň, na ktorej muž v izraelskej uniforme kladivom rozbíja tvár padnutej sochy Ježiša Krista.

Armáda uviedla, že proti zúčastneným budú prijaté primerané opatrenia, a dodala, že pomôže miestnej komunite pri obnove sochy na drevenom kríži. Približne jedna tretina Libanončanov sú kresťania.

K incidentu došlo niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil 10-dňové prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom. Netanjahu uviedol, že izraelské sily by mali zostať v „posilnenej bezpečnostnej zóne“ v južnom Libanone.

IDF uviedli, že pokračujú v úsilí o likvidáciu „teroristickej infraštruktúry“ hnutia Hizballáh v danej oblasti, zdôraznili však, že nemajú v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru vrátane náboženských budov alebo symbolov.
.

Neprehliadnite

